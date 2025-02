Apple lançou o iOS 18.4 beta 1 e traz Apple Intelligente a Portugal

Tal como tinha sido avançado pela Apple, abril é o mês que vai trazer a IA da empresa à UE, e em particular, a Portugal. Sim, em PT-BR... bom, o que há de novo?

Apple apresentou aos programadores a beta 1 para o iOS 18.4, iPadOS 18.4, watchOS 11.4, macOS 15.4, tvOS 18.4 e HomePod 18.4.

Estas atualizações de software chegam um mês depois de a Apple ter lançado o iOS 18.3 e o iPadOS 18.3.

Esta versão apresenta algumas novidades, mas sem dúvida que a maior é o Apple Intelligence a funcionar na UE, e, mais concretamente, aqui em Portugal.

iOS 18.4 - o que traz de novo?

Olhando agora para as novidades, a versão iOS 18.4 traz uma nova opção ao Apple Music, mais concretamente à Música Ambiente que pode ser adicionada à Central de Controlo.

Existem quatro categorias de som diferentes, incluindo Dormir, Chill, Produtividade e Bem-estar.

Apple Intelligence & Siri

Ainda não se sabe todas as novidades que a Apple terá introduzido no iOS 18.4 beta 1. A Apple trabalha em três melhorias significativas no Siri como parte do lançamento do Apple Intelligence:

Conhecimento no ecrã:

A Inteligência da Apple dá à Siri a capacidade de perceber o que se passa no ecrã, para que possa compreender e agir com as coisas que aparecem no seu ecrã. Se um amigo lhe enviar uma mensagem com a sua nova morada, pode dizer “Adicionar esta morada ao cartão de contacto” e a Siri trata do assunto.

Contexto pessoal:

O conhecimento do seu contexto pessoal permite que a Siri o ajude de formas que são únicas para si. Não se lembra se um amigo partilhou aquela receita consigo através de uma nota, uma mensagem de texto ou um e-mail? Precisa do número do seu passaporte para reservar um voo? A Siri pode utilizar o conhecimento que tem da informação no seu dispositivo para o ajudar a encontrar o que procura, sem comprometer a sua privacidade.

Ações na aplicação:

Realize ações em todas as aplicações com a Siri. Pode fazer um pedido como “Enviar o email que redigi à April e à Lilly” e a Siri sabe a que email se refere e em que aplicação está. E a Siri pode realizar ações em todas as aplicações, por isso, depois de pedir à Siri para melhorar uma fotografia, dizendo “Faça esta fotografia sobressair”, pode pedir à Siri para a colocar numa nota específica na aplicação Notas - sem levantar um dedo.

No entanto, segundo alguns relatórios, entre eles um da Bloomberg, indicou que a Apple está a enfrentar atrasos no desenvolvimento destas funcionalidades. Se algum deles se materializa ou não no primeiro beta do iOS 18.4, ainda não se sabe.

No comunicado de imprensa de hoje, a Apple afirma:

A Apple Intelligence continuará a expandir-se com novas funcionalidades nos próximos meses, incluindo mais capacidades para a Siri.

Para já, vamos tirar proveito das novidades Apple Intelligence disponível em Portugal.