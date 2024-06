WWDC 2024: recorde tudo o que foi revelado pela Apple na sua Keynote

A Apple tinha muitas novidades para apresentar na sua conferência dedicada aos programadores. A WWDC de 2024 não desiludiu e todas as novas versões dos seus sistemas operativos receberam novidades. A IA finalmente está nos dispositivos da Apple e há muitas mais novidades. Descubra tudo o que a Apple apresentou na Keynote de WWDC 2024.

Os rumores apontavam para a chegada de muitas melhorias aos vários sistemas operativos da Apple. Uma das mais importantes era a disponibilização da IA, que acabou integrada nos diferentes sistemas e nas apps nativas da criadora do iPhone.

iOS 18 eleva a personalização do iPhone ao máximo

A primeira novidade da Apple no seu evento foi o novo sistema dedicado ao iPhone. O iOS 18 abre as portas a novas forma de arrumar e organizar os diferentes ícones das apps dos utilizadores. Estes podem agora ser movidos e colocados onde o utilizador pretende, sem limitações.

Além desta nova organização, estes mesmos ícones recebem também novas cores e novos modos. O modo escuro altera é uma possibilidade, mas a Apple foi mais longe e permite que estes tenham a cor que o utilizador pretende, com um grande grau de liberdade.

Esta nova versão do sistema da Apple para o iPhone tem também novidades no centro de controlo. Este passa a ser chamado com um simples arrastar do topo para baixo. Ali vão estar todos os controlos do iPhone. Mas como há mais para ter ali, a Apple criou outras áreas aqui dentro, onde pode ser vista a reprodução de música e outras áreas.

No campo da segurança, a Apple parece apostar muito no iOS 18. Os utilizadores podem passar a bloquear apps que pretendam e penas contra uma autenticação estas vão ser abertas e acedidas. As notificações passam a poder ser escondidas dentro desta funcionalidade. Quem quiser esconder as apps mais sensíveis, passa a poder fazê-lo numa área mais privada do ecrã inicial.

Nas apps nativas há muitas novidades, desde a app Fotografias até ao Mail e Mensagens. Nesta última temos em primeiro lugar o tão esperado acesso ao RCS. Estas mensagens podem finalmente ser trocadas com o Android e com outros sistemas que usem esta tecnologia.

Ainda nas Mensagens há agora novas formas de personalizar o texto partilhado e até as mensagens via satélite são agora colocadas aqui. Já a app Fotografias foi redesenhada na sua interface e tem agora uma visibilidade unificada. Esta pode ser agrupada para várias janelas de tempo.

O Apple Watch tem novas funcionalidades com o WearOS 11

Também os smartwatches da Apple receberam novidades neste evento da Apple. O sistema dedicado aos relógios recebe um novo modo de treino e a análise do esforço.

Esta nova versão traz também a app de fotografias redesenhada e uma boa função é a possibilidade do smartwatch funcionar como tradutor.

A introdução da app Vitals permite acompanhar todos os dados de saúde e tomar decisões importantes sobre a saúde e condicionamento físico. Com esta nova versão do watchOS, poderá também ajustar os anéis de atividade com base no dia da semana e ajustar as metas.

Com o novo watchOS estarão também disponíveis widgets interativos, uma API para Double tap, entre outras funcionalidades. O novo watchOS 11 chegará em breve ao relógio inteligente da Apple.

O iPadOS 11 melhora a interface e tem uma surpresa para todos

O tablet da Apple foi também um dos dispositivos que recebeu novidades na WWDC 2024. Com o iPadOS 11 a Apple quis melhorar a interface deste sistema, para os utilizadores poderem tirar ainda mais partido da área útil deste ecrã maior.

Assim, esta está muito mais suaves e as as apps podem explorar diretamente estas melhorias. Tudo acontece de forma muito mais fluida e natural, desde o arrumar das barras de ferramentas ou outros elementos. Isso cria toda uma nova forma de usar o tablet da Apple, mostrando que este dispositivo pode dar ainda mais aos utilizadores em qualquer situação.

Algo que surge como novidade é mesmo a chegada da tantas vezes pedida Calculadora. Esta app segue a mesma linha do que o iPhone já oferece, mas explora a interface maior que está disponível. Mas como a Apple quer ir mais longe, deu a esta calculadora muito mais e esta pode resolver problemas matemáticos.

A integração com o Apple Pencil é algo que surge de imediato e este pode escrever diretamente para representar todas as dúvidas matemáticas do utilizador.

Para ajudar ainda mais neste campo, a Apple criou a possibilidade de serem usadas variáveis, que assim tornam esta calculadora numa proposta única.

Há ainda a interpretação de todos os símbolos matemáticos, o que dispara imediatamente uma soma ou uma multiplicação, por exemplo, com os dados presentes. Estas capacidades vão ser partilhadas com a app Notas.

O macOS Sequoia é a novidade criada para o desktop

O desktop é sempre uma área onde a Apple mostra muitas das suas novidades. Este ano não foi diferente e por isso surgiu o macOS Sequoia. Esta versão quer também limar ainda mais a interface, mas oferece ainda novidades nas muitas apps presentes.

Uma das primeiras novidades é a possibilidade que os utilizadores têm de espelhar o iPhone no seu ecrã. Este não se limita a ser apresentado e pode ser controlado de forma total e intuitiva. As apps podem ser usadas diretamente e até as notificações do iPhone são apresentadas no macOS Sequoia.

O macOS Sequoia apresenta alinhamento automático de janelas e um novo modo de visualização do apresentador para videoconferência com substituição de plano de fundo integrada. Com esta nova versão houve também uma atualização do Keychain e uma nova app de passwords multiplataforma, que ajudam a gerir as suas credenciais.

O Safari foi também melhorado e tem agora destaques, que utilizam a IA a detetar automaticamente coisas interessantes e que podem ser visualizadas com um simples clique. O modo Leitor do Safari está também melhor.

No setor de jogos, a Apple anunciou o Game Porting Toolkit 2, a mais recente versão do kit de ferramentas de portabilidade de jogos. Possui compatibilidade aprimorada com o Windows.

A IA está finalmente presente nos sistemas da Apple

Algo que se esperava era a chegada da IA aos sistemas da Apple. Os restantes sistemas operativos da concorrência já a tinha presente e a Apple tardava a mostrar a sua proposta. Assim, a Apple Inteligence chegou e foi mostrada na WWDC 2024.

Assenta em 4 pontos de base e que vão guiar todas a experiência de utilização. Falamos da segurança, da perceção dos contextos, criação de imagens e de texto. Será sempre baseado na informação dos utilizadores e, sempre que possível, será criada dentro do dispositivo, sem qualquer partilha.

Irá obter informação das apps e dos dados do utilizador, olhando ainda ao ecrã e ao que nele se está a passar. Como tem noção de contexto, saberá escalar uma reunião ou uma marcação de um amigo, sempre ajustado ao que foi conversado ou recebido no email ou numa mensagem.

No campo da segurança, algo que a Apple defende para a sua IA, os dados vão sempre estar no iPhone ou outros dispositivos. Esta nunca será partilhada e apenas em situações específicas será enviada para os servidores da Apple. Mesmo neste caso será enviado apenas o essencial e os utilizadores podem verificar a sua privacidade.

Claro que outras apps da Apple vão receber esta integração com a Apple Intelligence, para obter o máximo. Falamos das Notas, das Fotografias, do Mail e muito mais. Toda a informação presente será ajudada para ser ainda ainda melhor.

A Apple não se quer limitar apenas à sua IA e revelou que também outras modelos de IA podem ser integrados.

Para já revelou que o ChatGTP poderá ser usado, tanto na Siri como em outras apps do sistema, para oferecer o mesmo que é acedido já em outros sistemas. Esta integração não será por uma app e estará presente na fundação dos sistemas da Apple.

Todas as versões dos sistemas da Apple vão ser já disposibilizadas para os programadores. Mais tarde as versões públicas de testes vão ser abertas para serem testadas. Só em setembro é que as versões finais vão ser abertas a todos.