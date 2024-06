Depois das Voyager, o Hubble começa a dar problemas e a NASA tomou duas decisões…

Um dos giroscópios do telescópio espacial Hubble está defeituoso e fornece leituras incorretas. A NASA rejeitou a oferta da SpaceX e do milionário Jared Isaacman para modernizar o observatório. A agência espacial americana tomou duas decisões para o futuro deste observatório. Será o princípio do fim do Hubble?

Será o princípio do fim do telescópio Hubble?

Nos últimos seis meses, o telescópio espacial Hubble começou a falhar com frequência, o que o mantém desde o passado dia 24 de maio em modo de segurança. Depois de considerar todas as opções, a NASA tomou um par de decisões que irão mudar a forma como o histórico observatório funciona. Em troca, espera estender a sua vida útil pelo menos até 2030.

Da última vez que o vaivém espacial voou até ao telescópio Hubble numa missão de serviço (a missão STS-125 de 2009), os astronautas da NASA substituíram os seus seis giroscópios para que o observatório pudesse continuar a operar em condições ótimas.

Atualmente, restam apenas três giroscópios operacionais no Hubble, mas agora que um deles está defeituoso, a NASA tomou a decisão de limitar os movimentos do telescópio espacial para que possa funcionar com apenas um giroscópio, deixando outro de reserva.

O que são os giroscópios

Os giroscópios são instrumentos cruciais para que o observatório possa apontar com precisão para um objeto no universo. Estes dispositivos medem a velocidade de rotação do telescópio e permitem ajustar a sua orientação conforme necessário.

Nos últimos seis meses, um giroscópio em particular começou a fornecer leituras defeituosas, o que provocou que a nave espacial entrasse em modo de segurança várias vezes e obrigasse a suspender as observações científicas à espera de novas instruções.

Embora a equipa de missão do Hubble tenha conseguido restabelecer por várias vezes a eletrónica do giroscópio para voltar a obter leituras normais, o problema reapareceu sempre; a última vez foi no final de maio.

Para poder continuar a fazer ciência durante o máximo tempo possível, a NASA decidiu que o Hubble começasse a operar com um único giroscópio a partir de junho, o que irá limitar a sua capacidade de fixar um objetivo, aumentar o tempo que leva a girar e impedir o rastreio de objetos em movimento mais próximos que Marte (embora não sejam objetivos habituais para o Hubble).

NASA não aceitou proposta para "dar uma nova vida" ao Hubble

Numa conferência de imprensa, a NASA confirmou ainda que não seguirá adiante com as propostas da indústria privada para enviar uma nave ao Hubble para elevar a sua órbita.

Esta ideia, liderada pelo programa Polaris do milionário Jared Isaacman e da SpaceX, convenceu por um momento a NASA a abrir um concurso público para elevar o Hubble, mas a agência espacial decidiu não seguir esse caminho para prolongar a sua vida útil.

Com um único giroscópio e movimentos limitados, a NASA espera que o telescópio espacial Hubble continue a fazer observações que complementem o telescópio espacial James Webb, o telescópio europeu Euclid e o futuro telescópio Nancy Grace Roman durante o resto desta década e o início da década de 2030.