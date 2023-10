A Apple, paulatinamente, substitui tecnologias de terceiros do seu ecossistema. Tem o seu próprio sistema operativo, a sua plataforma de pagamentos, a sua loja de aplicações, a plataforma streaming de música e vídeo, a sua própria cloud, a app de mapas, de meteorologia, de saúde... aliás, até tem as suas próprias lojas de retalho! Por que não ter o seu próprio motor de pesquisa?

iSearch? Motores há muitos...

Entre os muitos motores de pesquisa existentes, o Google continua a ser a principal escolha e é também o mais utilizado. Milhares de milhões de dispositivos têm a Pesquisa Google como motor de pesquisa predefinido, incluindo os fabricados pela Apple. Mas a Apple não é fã da utilização de tecnologias de terceiros nos seus produtos.

De facto, a empresa de Cupertino tem estado a trabalhar arduamente no desenvolvimento do seu próprio motor de pesquisa que poderá substituir o Google como opção preferida nos seus dispositivos.

Apple já utiliza a sua tecnologia de pesquisa em algumas aplicações

Na newsletter desta semana, Mark Gurman, da Bloomberg, refere que a Apple tem estado a "mexer na tecnologia de pesquisa há anos". O relatório sugere que o fabricante do iPhone ainda tem um longo caminho a percorrer, mas se a sua tecnologia de pesquisa interna alguma vez estiver em boa forma, os utilizadores da Apple desfrutarão de uma solução mais integrada e privada em comparação com o Google.

Conforme já tivemos oportunidade de ver, a Apple já testa cenários de utilização menores da sua tecnologia de pesquisa em algumas das suas aplicações. Esforços dessa pesquisa da Apple podem ser claramente vistos no Spotlight, que ajuda os utilizadores a encontrar coisas nos seus dispositivos. E é muito poderoso!

Nalgumas versões do iOS e do macOS, a Apple começou a adicionar resultados de pesquisa na Web a esta ferramenta, apontando os utilizadores diretamente para sites que poderiam responder às suas perguntas. Em diferentes alturas, estes resultados eram fornecidos pelo Bing da Microsoft Corp. ou pelo Google da Alphabet Inc. A Siri também utiliza essa tecnologia para apresentar resultados na Web.

Lê-se no relatório da Bloomberg.

O interesse da Apple na tecnologia de pesquisa também é evidente pelos rumores de reuniões com a Microsoft com o objetivo de comprar o motor de pesquisa Bing. Embora a empresa de Cupertino não tenha avançado com a compra, as conversações exploratórias confirmaram o seu interesse.

Se a Apple substituir efetivamente a Google nos seus produtos, esta última sofrerá uma perda significativa nas suas receitas. Afinal, existem milhares de milhões de produtos Apple, incluindo iPhones, iPads e MacBooks, que utilizam as tecnologias de pesquisa da empresa de Mountain View.

Curiosamente, a Bloomberg diz que a Apple recebe uma parte das receitas de anúncios de pesquisa da Google, uma comissão que rendeu cerca de 8 mil milhões de dólares por ano nos últimos anos.

Portanto, a Google paga para a Apple não investir no seu próprio motor de pesquisa.