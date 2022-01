Apesar de serem concorrentes diretas em várias áreas, a verdade é que a Google e a Apple são duas empresas que, muitas vezes, trabalham de forma muito próxima, com parceria de longos anos. Mas há agora um novo processo com acusações graves e até um pouco estranhas.

Uma ação coletiva anti-concorência foi apresentada, alegando que a Apple e a Google violaram as leis da concorrência nos Estados Unidos na forma como lidam entre si, incluindo os pagamentos que mantém a pesquisa da Google como padrão nos produtos da Apple.

Há um novo processo em tribunal

A nova reclamação apresentada em tribunal afirma que a Google e a Apple concordaram que a gigante de Cupertino desistiria de desenvolver o seu próprio motor de pesquisa para evitar a competição direta com a sua rival. Estes acordos teriam sido conseguidos em reuniões secretas entre executivos das empresas.

O processo também alega que houve um acordo secreto em que a Google iria dividir os seus lucros, resultantes das pesquisas, com a Apple. Como resultado, esta teria de dar um tratamento preferencial à gigante das pesquisas em todos os dispositivos.

Ao terem este comportamento, as duas empresas estariam a trabalhar para suprimir a competição de concorrentes menores. Como resultado estes seriam empurrados para fora do mercado das pesquisas. Como resultado, os valores da publicidade ficam mais elevados do que num sistema justo e competitivo.

Receber para não ter um motor de pesquisa

O processo visa a restituição dos pagamentos da Google à Apple e também proibir o acordo de não concorrência entre estas duas empresas. Quer também eliminar o acordo de divisão de lucros, o tratamento preferencial nos dispositivos Apple e o alegado pagamento da Google à Apple.

Por fim, este processo pede que a tanto a Google como a Apple sejam separadas em diferentes empresas e totalmente independentes.

A diferença neste caso é que as quotas de mercado são muito diferentes do que é usado para comparação. A Apple tem menos de 50% do mercado dos smartphones nos EUA e menos de 10% do mercado dos computadores pessoais.

Google e Apple estariam novamente unidas

Do que se sabe, até à data, houve apenas algumas reuniões documentadas entre os CEOs da Apple e da Google na última década.

Além disso, tanto a Google como a Apple afirmam que os pagamentos para que o maior motor de pesquisa da Internet seja o padrão no iOS servem apenas esse fim e os utilizadores podem selecionar outros mecanismos.

Além disso, ao contrário do que afirma o processo, a Apple tem o seu próprio negócio de publicidade, associado à App Store. Também tem o seu próprio mecanismo de pesquisa na Internet, que usa para as pesquisas da Siri e do Spotlight, não sendo acessível pela Internet.