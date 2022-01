A One UI da Samsung traz alguns extras que a Google não tem no Android e que são muito bem vindos. Nem todos são conhecidos e utilizados, mas que trazem a este sistema uma utilização. Um destes está escondido e apenas alguns sabem como o explorar.

Falamos de um conjunto de widgets que estão no ecrã de bloqueio e que trazem muito mais informação aos utilizadores. Descubra como lhes aceder e obter informação útil, bem como configurar esta área que vão passar a usar.

Apesar da Google ter removido os widgets do ecrã de bloqueio com o Android 5, algumas marcas continuam a apostar nestes elementos únicos de informação. A Samsung é uma das marcas que se manteve fiel e que tem tudo disponível.

Ativar estes widgets na One UI da Samsung

Para aceder aos widgets que a Samsung tem na One UI, só precisam de ter o Android ligado, mas bloqueado. Aqui vão encontrar o relógio e alguns ícones das notificações. O truque é carregar no relógio e ter acesso a todo um lote de informação útil.

Com estes widgets podem receber dados importantes e que permitem muitas vezes gerir o dia a dia. Há também acesso a outros elementos que podem ser acedidos diretamente, sem desbloquear o smartphone. A única condição aqui é que temos de usar apenas o que a Samsung nos oferece, que não é pouco.

Configurar estes widgets especiais do smartphone

Claro que a informação poderá ser demasiada e muitos preferem esta área mais limpa e com menos widgets na One UI. Para isso, no final da lista de widgets já presentes, têm o botão Definições. Devem carregar aqui para personalizar a lista disponível.

É então na nova área apresentada que podem ativar ou desativar os widgets que depois vão ser apresentados aos utilizadores. Ao mesmo tempo, e se escolherem a opção Reordenar, vão poder mudar a posição de qualquer um destes elementos de informação do utilizador.

Esta é mais uma opção que podem explorar na One UI e em qualquer smartphone Samsung. Trazem mais dados úteis para o utilizador, sem terem o ecrã de bloqueio ocupado e sem espaço para se perceber o que está presente.