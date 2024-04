Rivais Apple e Samsung são mais próximas do que a maioria das pessoas sabe…

Dão nome e forma ao que de melhor se faz no mundo da tecnologia, concebendo equipamentos que conquistam e retêm os consumidores. Apesar da conhecida rivalidade, sabia que a Apple e a Samsung sustentam, há muitos anos, uma parceria? Empresas são mais próximas do que muitos, provavelmente, sabem.

Anualmente, conhecemos as propostas com que as duas concorrem nos vários mercados. Para uns, a Apple surpreende a cada lançamento, inovando e adornando cada vez mais o mercado com tecnologia. Para outros, a verdadeira guru tecnológica é a Samsung, cujas novidades são, eventualmente, adotadas pela empresa de Cupertino.

O que muitos não sabem é que ambas colaboram, potencializando o mercado e entregando propostas arrebatadoras, em conjunto.

Conforme um artigo do Android Authority, a Samsung desempenha um papel crucial no fabrico de muitos dos principais produtos da Apple e ganha, consequentemente, milhares de milhões de dólares com a parceria.

É do conhecimento dos mais atentos que a Apple não fabrica toda e qualquer parte dos seus equipamentos. De facto, a gigante da maçã pensa e concebe os produtos, mas confia a sua construção e alguns componentes a outras empresas.

Da lista de fornecedores da Apple consta, curiosamente, a Samsung. Além das famosas televisões e das propostas de smartphones que conhecemos tão bem, as subsidiárias da sul-coreana fornecem peças para o iPhone, sendo a Samsung Electronics a principal, pois entregam os ecrãs OLED.

Efetivamente, a mesma fonte indica que a Samsung tem sido a principal fornecedora de ecrãs OLED da Apple desde o iPhone 4, e fabrica a maior parte dos ecrãs do iPhone 15. Com a Apple a cortar as suas encomendas à BOE devido a problemas de qualidade e com a LG Display a fornecer apenas ecrãs OLED para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, a Samsung é a única empresa a fornecer ecrãs OLED para os quatro modelos do iPhone 15.

Qualidade da Apple tem dedo da Samsung

Conforme recordado, em 2017, a Samsung lucrou mais com o iPhone X do que com o Galaxy S8, o seu principal dispositivo desse ano. Segundo o The Wall Street Journal, a sul-coreana vendeu à Apple um número impressionante de 180 a 200 milhões de ecrãs OLED para o iPhone X.

Isto foi possível, devido ao domínio da Samsung em ecrãs OLED, flash NAND e chips DRAM, componentes que a Apple não conseguia obter em quantidade suficiente para a sua linha de iPhone. Mais do que isso, a Samsung era, e continua a ser, a única empresa capaz de satisfazer a procura da Apple por estes componentes críticos.

Esta relação comercial dura há largos anos e tem beneficiado as duas empresas, pois a Apple obtém componentes de ponta e a Samsung ganha avultadas quantias que a ajudam a investigar e desenvolver novas soluções tecnológicas. Segundo a Bloomberg, no entanto, a gigante da maçã planeia trocar os ecrãs OLED dos seus equipamentos por MicroLED, pelo que poderá vir a largar a Samsung.

Apesar de a sul-coreana também fornecer a Google, com componentes para os Pixel, a verdade é que as receitas que resultam dessa parceria são consideravelmente inferiores às que a Apple proporciona.

Samsung está um pouco por todo o lado

Embora a Apple seja uma das parcerias mais lucrativas da Samsung, a sul-coreana está presente nos produtos de muitas outras marcas, contribuindo para a qualidade e consequente sucesso de muitas propostas.

Conforme enumerado, a Samsung está um pouco por todo o lado: