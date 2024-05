Apple quer competir com a Huawei e lança grandes descontos no iPhone 15 na China

A Apple está a implementar descontos substanciais nos modelos do iPhone 15 para os consumidores da China. Estas reduções de preços, disponíveis nas principais plataformas de venda a retalho online, têm como objetivo estimular as vendas no maior mercado de smartphones do mundo.

Cortes de preços do iPhone em diferentes modelos

O iPhone 15 Pro Max de 256 GB, por exemplo, custa agora 7.949 yuan (US$ 1.100) nas lojas online oficiais da Apple no JD.com e na plataforma Tmall do Alibaba Group Holding, uma redução de 20% em relação ao preço original de 9.999 yuan.

Para além do modelo acima mencionado, o modelo básico do iPhone 15 de 128 GB também sofreu um corte de preço significativo, de acordo com o South China Morning Post. Custa agora 4.599 yuan, menos 23% do que o preço anterior de 5.999 yuan.

Esta venda promocional decorre de 20 a 28 de maio, tanto na JD.com como na Tmall, realçando os esforços da Apple para tornar estes produtos emblemáticos mais acessíveis aos consumidores chineses.

Estabilidade de preços na loja oficial da Apple

Curiosamente, a loja online oficial da Apple na China continental não ajustou os preços dos modelos do iPhone 15. A empresa não fez qualquer comentário sobre esta disparidade. No entanto, os descontos agressivos nas principais plataformas online indicam que a fabricante do iPhone pretende aumentar a procura interna para todos os consumidores locais.

Os cortes significativos nos preços vêm em resposta a um declínio notável nas vendas do iPhone na região da Grande China - que inclui a China continental, Hong Kong e Taiwan. As vendas nesta região caíram 8% para 16,4 mil milhões de dólares no trimestre de março. Este declínio levou a Apple a tomar medidas decisivas para revigorar a procura.

A estratégia de descontos invulgares da Apple começou em janeiro, coincidindo com as campanhas de redução de preços dos fabricantes de smartphones chineses rivais, como a Xiaomi e a Honor. Estes concorrentes ofereceram descontos significativos nos seus modelos Android, levando a Apple a adotar uma abordagem semelhante.

Em janeiro, a Apple ofereceu descontos de até 800 yuan através da sua loja online no continente, abrangendo uma série de produtos, incluindo iPhones, iPads, MacBooks, AirPods e o Apple Watch.

Apesar dos esforços da Apple, a quota do iPhone no mercado de smartphones da China continental caiu para 15,7% no trimestre de março, contra 20,2% no ano anterior. Este declínio colocou a Apple atrás da Vivo, que conquistou 17,4% do mercado, e da Honor, com 16,1%. A Huawei Technologies também fez um forte retorno com o seu aparelho 5G, o Mate 60 Pro, alcançando uma quota de mercado de 15,5%.

As recentes iniciativas de desconto parecem ter tido um efeito positivo no desempenho da Apple. Dados da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação mostraram um aumento de 12% nas remessas de smartphones de marcas estrangeiras em março, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Embora a academia não tenha especificado a marca, a Apple continua a ser o vendedor dominante de smartphones estrangeiros na China. Independentemente disso, a supremacia da Huawei continua viva e ainda eclipsa a empresa americana nas vendas de dispositivos.

