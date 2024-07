Não espere pelo Spotify Wrapped! Saiba como ver as suas estatísticas musicais mais cedo

Curioso sobre a sua vibe no Spotify? Saiba que não precisa de esperar até ao Wrapped, no final do ano, para a descobrir. As estatísticas de música são uma forma divertida de conhecer o seu gosto musical, bem como os seus hábitos de audição, e pode utilizar o Spotify e aplicações de terceiros para verificar as suas estatísticas.

O Spotify Wrapped é apresentado no final de cada ano, fornecendo estatísticas como as músicas mais ouvidas, os seus principais artistas, a percentagem de ouvintes em que se enquadra, os seus principais géneros, etc. Até pode ver as suas listas de reprodução antigas depois deste terminar.

No entanto, sabia que pode verificar algumas das suas estatísticas sem esperar pela funcionalidade anual do Wrapped? Não obtém minutos específicos ouvidos nem uma análise tão aprofundada, mas dá-lhe uma boa visão rápida dos seus hábitos de audição recentes. Portanto:

Como ver as suas estatísticas do Spotify utilizando a app Web

Vá a Spotify.com (não funciona na aplicação desktop), inicie sessão na sua conta e siga estes passos:

1. Clique no ícone de utilizador no canto superior direito da página Web e selecione Perfil.

2. Deverá ver uma secção intitulada "Os artistas mais ouvidos este mês". Clique nela ou na opção "Mostrar tudo", localizada à direita. Poderá ver todos os seus principais artistas do mês.

3. Em seguida, volte ao seu Perfil do Spotify e desloque-se para baixo até "As faixas mais ouvidas este mês". Mais uma vez, clique na hiperligação ou selecione "Mostrar tudo" e verá as suas melhores faixas do mês.

Como pode ver na aplicação Web do Spotify, esta informação só está disponível para si, pelo que não precisa de se preocupar com a possibilidade de outra pessoa encontrar o que gosta.

Como ver as suas estatísticas utilizando apps de terceiros

Ver as suas melhores faixas e artistas é útil, mas poderá querer ir mais além. Felizmente, existem inúmeras aplicações de terceiros que pode utilizar para verificar as suas estatísticas do Spotify. Estas aplicações acedem à sua conta, recolhem dados e fornecem estatísticas. Uma delas é o:

Stats for Spotify

O Stats for Spotify é um website gratuito que permite verificar estatísticas como os principais artistas, os principais géneros, as principais faixas e as músicas reproduzidas recentemente. Até lhe permite criar listas de reprodução. Basta iniciar sessão no website e começar a sua pesquisa.

O Stats for Spotify permite-lhe verificar as suas estatísticas do Spotify em três períodos de tempo: quatro semanas, seis meses e 12 meses. E quando terminar, pode optar por criar uma lista de reprodução de todas as suas músicas mais transmitidas em qualquer período de tempo. Pode depois partilhar as suas listas de reprodução do Spotify com os seus amigos e familiares.

