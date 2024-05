Serato DJ vs Rekordbox: qual o melhor software de DJ para si?

Um aspirante a DJ ou mesmo um DJ profissional? Provavelmente já se deparou com dois gigantes do software de DJ no mercado: o Serato DJ e o Rekordbox. Mas, qual deles é o ideal para si? Descubra neste artigo as principais diferenças entre estas plataformas para ajudar a tomar a melhor decisão!

Assim, pretendemos com este texto não definir qual o melhor dos softwares, mas sim analisar as características tanto do Serato DJ como do Rekordbox, que são, sem margem para dúvida, os dois softwares de DJ mais utilizados em todo o mundo. A escolha certa depende das suas preferências enquanto DJ.

Porque escolher o software de DJ certo é importante?

Se está a começar como DJ digital ou apenas quer experimentar algo novo, saber por onde começar pode ser confuso.

Então, escolher o software de DJ correcto ou mais adaptado é um excelente primeiro passo. À medida que for desenvolvendo as suas habilidades, vai confiar cada vez mais no software e nas suas funcionalidades, acabando por gerar um workflow integrado com a sua memória muscular.

Não obstante, não podemos menosprezar que mudar de plataforma, mais tarde, exigirá algum esforço. A maioria dos DJs opta por ficar com um único software.

Serato vs Rekordbox

Escolher entre o Serato DJ e o Rekordbox é, podemos dizer, semelhante a escolher entre Windows e macOS. Ambos desempenham as mesmas tarefas, mas de formas diferentes.

No fundo, podemos definir o Serato como sendo mais universal, funcionando numa vasta gama de hardware de terceiros. Por outro lado, o Rekordbox é um software proprietário, funcionando exclusivamente no hardware da Pioneer DJ, a líder global no setor, especialmente no que ao hardware diz respeito.

Serato DJ

Em guisa de resumo histórico, o Serato surgiu em 1999 com o Pitch ‘n Time, um software para alterar o tempo da música sem afetar o tom. Em 2004, o Serato DJ acaba por se tornar famoso entre os «turntablistas» ao lançar o Serato Scratch Live, o sistema DVS mais avançado da indústria.

Nesta altura, a estabilidade, interface limpa e moderna, e a riqueza de funcionalidades do Serato DJ conquistaram inúmeros DJs.

O Serato DJ é poderoso e intuitivo, oferecendo um suporte ao cliente de excelência, incluindo uma comunidade de utilizadores bem estabelecida e DJs disponíveis para responder rapidamente a perguntas.

O software foi otimizado para armazenar e organizar bibliotecas de música e analisar faixas para atuação com importantes metadados como:

BPM (batidas por minuto),

Tom da música,

Forma de onda.

Grelha de batidas

A grelha de batidas do Serato DJ é líder de mercado, com excelente deteção de batidas flutuantes em música que não seja "dance" e poderosa flexibilidade de correção manual. Pode transmitir música para o Serato através de serviços como o Beatport Streaming, Beatsource Streaming, SoundCloud Go+ e Tidal.

Performance ao vivo

A principal função do Serato destaca-se enquanto ferramenta de atuação, com bastante flexibilidade para se adequar às necessidades da maioria dos DJs.

No fundo, o Serato DJ funciona em controladores licenciados, mas ainda não possui opções autónomas. A interface simples, de alta resolução e estética escura foi amplamente adotada pela concorrência.

Por outro lado, este software requer um computador relativamente moderno (Windows 10 ou superior ou MacOS 10.15 ou superior) com especificações consideradas "decentes". O Serato não fabrica hardware e a sua evolução deve-se às constantes parcerias com terceiros. Esta variedade é uma vantagem para os DJs, pois a oferta de controladores, mixers e multi-reprodutores certificados pela Serato é enorme.

Planos de funcionamento do Serato

O Serato DJ existe, digamos, em dois níveis de planos:

Serato DJ Lite, gratuito e frequentemente incluído em controladores de nível médio, Serato DJ Pro, pago. A versão Pro oferece acesso a múltiplas visualizações de forma de onda, utilização de todos os oito pads de atuação para hot cues, efeitos e samples, gravação de sets e acesso a slip mode, beat jump e 32 bancos de samples. Os pacotes de expansão incluem efeitos de qualidade profissional, Pitch ‘n Time DJ para time stretching de topo e Flip para ferramentas de remistura instantâneas e ainda suporte DVS.

Rekordbox

Historicamente falando, o jovem rekordbox surgiu em 2009 como uma ferramenta de preparação de bibliotecas de música da Pioneer DJ para DJs analisarem ficheiros para exportação para dispositivos USB.

Mais tarde, tornou-se uma ferramenta de software de atuação DJ, em 2015, com a adição do Performance Mode. A Pioneer DJ alcançou a concorrência em termos de funcionalidades e estabilidade. Nascia uma lenda.

Gestão de biblioteca e modo performance

Devido às suas raízes na preparação de bibliotecas de música, a gestão de música no Rekordbox é, diga-se até ao momento, imbatível. A atuação com o Rekordbox também oferece bastantes funcionalidades poderosas e flexíveis. No fundo, possui uma interface clara e simples, escura e de alta resolução, com um layout lógico.

Funciona numa arquitetura de 64 bits, permitindo a escalabilidade de funcionalidades.

Streaming

O Rekordbox, sendo uma ferramenta em constante evolução e com frequentes atualizações, possui um suporte integrado para transmissão de música através de serviços como o Beatport Streaming, Beatsource Streaming, SoundCloud Go+ e Tidal e, ao contrário do Serato, permite a mistura de fontes de listas de reprodução, o que significa que uma lista de reprodução pode conter faixas armazenadas localmente e faixas armazenadas na nuvem.

Ora isso é ideal para DJs que desejam ter acesso à sua biblioteca completa de músicas, independentemente de onde elas estejam armazenadas.

Video, como complemento

No entanto, o Rekordbox também oferece suporte para vídeo, permitindo que os DJs adicionem vídeos às suas performances e controlem efeitos e transições com elevado grau de precisão. Além disso, o Rekordbox possui um recurso de backup automático em nuvem que garante que sua biblioteca de músicas e metadados estejam sempre seguros.

DMX e controlo de luzes

Existe ainda um complemento ao Rekordbox que permite sincronizar todas as nossas músicas com equipamentos de luz, via um dispositivo próprio da Pioneer, mas requer uma subscrição além de dispositivo controlador de luzes.

Requisitos de Hardware do Rekordbox:

O rekordbox funciona exclusivamente com hardware Pioneer DJ. Mixers, turntables (pratos) e multiplayers de outros fabricantes podem ser usados com o Rekordbox, mas apenas no modo DVS através de uma interface e timecode.

Requisitos

Inegavelmente, os requisitos de sistema para o Performance Mode do rekordbox são bastante rigorosos. Podemos trabalhar o software com vários sistemas operativos onde se inclui o Windows 10 ou superior ou MacOS 10.15 ou superior) e, se quiser que os recursos de IA funcionem, então deve ser combinado com uma nova CPU flagship. Serão necessários 4 GB de RAM para desempenho musical, multiplicando para 8 GB de RAM se quiser aproveitar os controlos de saída de vídeo integrados do Rekordbox, além de 2 GB de armazenamento local, não incluindo os ficheiros de música.

Planos de Assinatura e Recursos Adicionais do Rekordbox:

O Rekordbox vem com vários pacotes de assinatura, por exemplo:

Grátis;

Core;

Creative;

Professional.

Atualmente, os pacotes Grátis e Core são muito semelhantes, além de desbloquear a funcionalidade DVS com o pacote Core. Da mesma forma, o Creative e o Professional são muito semelhantes, com a maioria dos recursos do Rekordbox desbloqueados no plano Creative e todos os recursos desbloqueados com o plano Professional.

Acima de tudo, é importante notar que um plano Creative ou Professional é necessário para deteção de letras e um plano Professional para backup automático da biblioteca na cloud.

Não obstante, o Rekordbox também oferece uma capacidade abrangente de adicionar vídeo e letras na tela às suas performances, além da capacidade de controlar um show de luzes integrado ao seu software.

Nova versão

Entretanto, acaba de chegar a nova versão ro Rekordbox, a 7, que promete revolucionar, e muito, o atual mercado, com a inclusão de novas características que irão permitir melhorias nas performances ao vivo ou mesmo em estúdio.

Decerto, estando numa fase inicial, ainda existem pequenos bugs ou inconvenientes que necessitam correção e uma análise mais profunda.

Conclusão:

Na verdade, o Serato DJ e Rekordbox foram evoluindo ao longo dos anos e, essa consistência, tem-nos mantido à tona como os melhores e mais difundidos pelo mundo do DJing.

Sem dúvida, fica claro que cada um deles possui públicos bem definidos e que desejam obter resultados diferentes do seu software de DJ. Apesar de rivais, ambos competem na primeira liga, mas em planos diferentes.

Resumo da conclusão

Em resumo, o Serato DJ deve vir sempre à mente caso goste da ideia de usar DVS ou quer aprender a cortar e a fazer scratch, com a plataforma precisa e estável líder da indústria.

Assim, não tenha dúvidas que o Serato ostenta uma vasta comunidade de DJs que lhe dão total aval. Mesmo que seja apenas porque, enquanto DJ, gostaria de experimentar o que uma ampla gama de fabricantes tem para oferecer junto com este software, ao invés de ficar preso a uma única marca.

Por outro lado, a paz de espírito de uma plataforma profissional e estável para trabalhar, encontra no Serato DJ a sua casa.

Em segundo, caso esteja mais voltado para atuações em bares, discotecas, eventos e festas em geral, terá de se fixar na conveniência e a tranquilidade de recursos de alta tecnologia, como a edição remota de listas de reprodução e backups automáticos na nuvem, para não falar de quem cresceu a tecnologia e linguagem de design de hardware da Pioneer DJ irá integrar-se muito bem com o Rekordbox.

Contudo, é possível também utilizar os dois softwares para diferentes ocasiões e crescer para dominar as peculiaridades e os pontos fortes de cada um.

Afinal, muitos DJs experientes acabam por desfrutando de ambs e acabam por criar sets que soam melhor em geral, por esse motivo.

Mas e o Engine da Denon?

Sim, de facto, o software Engine DJ faltou ser referido aqui no artigo e merece-o, concerteza, pois a Denon tem feito um percurso maravilha ao longo dos últimos 10 anos, especialmente depois do lançamento da sua obra prima Denon Prime 4, em 2019.

De momento, e apesar da sua legião de fãs, e de ter todas as funcionalidades acima referidas e mais algumas avançadas, temos de reconhecer que ainda há espaço para crescer e uma futura análise ao software pode merecer todo o destaque.

Quantos aos demais softwares, existem e poderiam ser falados, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade!