Promoção dia dos namorados Keysfan: Windows 11 Pro desde 13€ e Office com desconto

A promoção de Dia dos Namorados da Keysfan já arrancou e traz um daqueles preços que, em 2026, quase parecem “bug de loja”: Windows 11 Pro desde 13,25€, com packs multi-chave a reduzir ainda mais o valor por unidade.

A campanha inclui também opções para Office (como Office 2021 Professional Plus) e bundles com desconto adicional através de cupão. A ideia é simples: equipar (ou atualizar) um PC com chaves digitais a preços mais leves, sem transformar isto num “investimento emocional” maior do que o jantar de dia 14.

Índice rápido

Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.

Porque o Windows 11 Pro continua a fazer sentido

O Windows 11 Pro não é apenas “mais um Windows”. Para ambientes profissionais e para quem quer um sistema mais completo, a edição Pro costuma ser a escolha natural por motivos como segurança, gestão e funcionalidades direcionadas a produtividade.

No conteúdo da campanha, é também destacada a integração de funcionalidades com assistentes de IA e melhorias de produtividade no sistema e no Explorador de Ficheiros (dependendo das configurações e do ecossistema usado).

Na prática, o ganho é menos “marketing” e mais rotina: melhor organização, um sistema moderno e recursos adicionais para quem trabalha com vários dispositivos, ficheiros e tarefas.

Promoções Windows

Promoções Office

Bundles com cupão SKF62

Para quem quer resolver “sistema + produtividade” de uma vez, estes bundles ficam mais apelativos com o cupão SKF62.

BUNDLES Ver bundles e aplicar o cupão SKF62

Mais quantidade, melhor preço

Ferramentas úteis com desconto

Além do “núcleo duro” (Windows e Office), a campanha inclui ferramentas práticas para tarefas muito comuns: PDF, backups, drivers, bloqueio de anúncios e downloads.

Descobrir mais ferramentas

Porque escolher a Keysfan

Segundo a informação disponibilizada na campanha, a Keysfan destaca a experiência no retalho de software e o suporte ao cliente 24/7, além de referência a avaliações na Trustpilot (classificação elevada).

Como nota prática: antes de comprar, convém confirmar compatibilidades (PC/Mac), número de dispositivos e o tipo de necessidade (uso doméstico, profissional, múltiplas máquinas ou equipas).

FAQ

O cupão SKF62 aplica-se a quê?

O cupão SKF62 é apresentado na secção de bundles (Windows + Office). A aplicação exata pode variar por produto/campanha, pelo que é recomendável confirmar no checkout.

O Windows 11 Pro é indicado para quem?

É tipicamente escolhido por quem quer funcionalidades adicionais face à edição Home (mais controlo, opções de segurança/gestão e um conjunto de ferramentas mais alinhadas com produtividade).

Há vantagens em packs com várias chaves digitais?

Sim. Os packs indicados na campanha reduzem o preço por unidade, o que tende a ser útil em cenários com vários PCs (família, home office, pequenas equipas).