Promoção dia dos namorados Keysfan: Windows 11 Pro desde 13€ e Office com desconto
A promoção de Dia dos Namorados da Keysfan já arrancou e traz um daqueles preços que, em 2026, quase parecem “bug de loja”: Windows 11 Pro desde 13,25€, com packs multi-chave a reduzir ainda mais o valor por unidade.
A campanha inclui também opções para Office (como Office 2021 Professional Plus) e bundles com desconto adicional através de cupão. A ideia é simples: equipar (ou atualizar) um PC com chaves digitais a preços mais leves, sem transformar isto num “investimento emocional” maior do que o jantar de dia 14.
Índice rápido
- Porque o Windows 11 Pro continua a fazer sentido
- Promoções Windows
- Promoções Office
- Bundles com cupão SKF62
- Mais quantidade, melhor preço
- Ferramentas úteis com desconto
- Porque escolher a Keysfan
- FAQ
Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.
Porque o Windows 11 Pro continua a fazer sentido
O Windows 11 Pro não é apenas “mais um Windows”. Para ambientes profissionais e para quem quer um sistema mais completo, a edição Pro costuma ser a escolha natural por motivos como segurança, gestão e funcionalidades direcionadas a produtividade.
No conteúdo da campanha, é também destacada a integração de funcionalidades com assistentes de IA e melhorias de produtividade no sistema e no Explorador de Ficheiros (dependendo das configurações e do ecossistema usado).
Na prática, o ganho é menos “marketing” e mais rotina: melhor organização, um sistema moderno e recursos adicionais para quem trabalha com vários dispositivos, ficheiros e tarefas.
Promoções Windows
- Win 11 Pro Key - 1 PC – 13,25€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 Key - 1 PC – 12,80€
- Win 11 Enterprise LTSC IoT 2024 Key - 1 PC – 12,88€
- Win 11 Pro Key - 2 Keys – 25,75€ (12,88€/Key)
- Win 11 Pro Key - 3 Keys – 35,25€ (11,75€/Key)
- Win 11 Pro Key - 5 Keys – 54,75€ (10,95€/Key)
- Win 11 Home Key - 1 PC – 13,15€
- Win 10 Pro Key - 1 PC – 8,25€
- Win 10 Home Key - 1 PC – 8,15€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 Key - 1 PC – 12,25€
- Win Server 2025 Standard Key - 1 PC – 30,99€
- Win Server 2025 Datacenter Key - 1 PC – 31,99€
Promoções Office
- Office 2021 Professional Plus Key – 30,45€
- Office 2021 Home and Business Key - 1 Mac – 46,99€
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 59,45€ (29,73€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 80,25€ (26,75€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 127,75€ (25,55€/PC)
- Office 2019 Professional Plus Key – 24,95€
- Office 2019 Home and Business Key - 1 Mac – 39,29€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
Bundles com cupão SKF62
Para quem quer resolver “sistema + produtividade” de uma vez, estes bundles ficam mais apelativos com o cupão SKF62.
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Keys - Bundle – 41,47€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Keys - Bundle – 41,10€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Keys - Bundle – 36,92€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Keys - Bundle – 36,55€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus Keys Bundle – 40,99€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro Plus Keys Bundle – 39,99€
- Visio Pro 2024 Key - 1 PC – 32,99€
- Project Pro 2024 Key - 1 PC – 35,99€
Mais quantidade, melhor preço
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (8€/Key)
- Win 11 Pro - 100 keys – 750€ (7,5€/Key)
- Win 11 Home - 50 keys – 389€ (7,59€/Key)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (6,99€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (25€/Key)
- MS Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (24€/Key)
Ferramentas úteis com desconto
Além do “núcleo duro” (Windows e Office), a campanha inclui ferramentas práticas para tarefas muito comuns: PDF, backups, drivers, bloqueio de anúncios e downloads.
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74€
- Internet Download Manager - 1 PC - Lifetime – 21,99€
Porque escolher a Keysfan
Segundo a informação disponibilizada na campanha, a Keysfan destaca a experiência no retalho de software e o suporte ao cliente 24/7, além de referência a avaliações na Trustpilot (classificação elevada).
Como nota prática: antes de comprar, convém confirmar compatibilidades (PC/Mac), número de dispositivos e o tipo de necessidade (uso doméstico, profissional, múltiplas máquinas ou equipas).
FAQ
O cupão SKF62 aplica-se a quê?
O cupão SKF62 é apresentado na secção de bundles (Windows + Office). A aplicação exata pode variar por produto/campanha, pelo que é recomendável confirmar no checkout.
O Windows 11 Pro é indicado para quem?
É tipicamente escolhido por quem quer funcionalidades adicionais face à edição Home (mais controlo, opções de segurança/gestão e um conjunto de ferramentas mais alinhadas com produtividade).
Há vantagens em packs com várias chaves digitais?
Sim. Os packs indicados na campanha reduzem o preço por unidade, o que tende a ser útil em cenários com vários PCs (família, home office, pequenas equipas).