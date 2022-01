Os 10 mais poderosos smartphones Android de gama média no final de 2021

O ano de 2021 foi muito rico em novos lançamentos de smartphones. E embora este segmento tenha sofrido também com a escassez de componentes, conseguiu ainda assim surpreender com as diversas novidades que foram sendo apresentadas.

Assim, vamos então conhecer o TOP 10 dos smartphones de gama média mais poderosos do final de 2021, segundo o AnTuTu.

TOP 10: os mais poderosos smartphones de gama média no final de 2021

Recentemente divulgámos a lista dos 10 melhores smartphones topo de gama em dezembro de 2021, segundo o AnTuTu. Mas a popular plataforma de benchmark continua a fazer as suas comparações e avaliações para construir outros rankings diferentes.

Assim, hoje revelamos a lista dos 10 mais poderosos smartphones Android de gama média no final do ano de 2021, de acordo com o AnTuTu. Esta classificação consiste nos modelos que apenas estão disponíveis na China. Claro que se a avaliação fosse ao nível dos telefones globais, os resultados poderiam ser algo diferentes. No entanto, todos os 10 smartphones que constam nesta lista conseguiram obter mais de 500 mil pontos. Vamos então conhecer que equipamentos estão neste TOP 10.

Talvez não seja nenhuma admiração, mas 9 dos 10 equipamentos contam com um SoC da Qualcomm, sendo que o restante é equipado com o Dimensity 900 da MediaTek. Oito dos modelos trazem o Snapdragon 778G ou 778G+, enquanto que apenas um traz o Snapdragon 780G.

Em primeiro lugar temos o IQOO Z5 alimentado pelo Snapdragon 778G que conseguiu uma pontuação de 567524. Em segundo lugar surge o Honor 60 Pro com Snapdragon 778G+ com 545039 pontos, seguido pelo OPPO Reno 7 5G equipado com o SoC Snapdragon 778G que conseguiu 541200 pontos.

O quarto lugar é ocupado pelo Xiaomi Mi 11 Lite, um smartphone com Snapdragon 780G que conseguiu 536660 pontos e em quinto lugar encontramos o Honor 60 alimentado pelo Snapdragon 778G e com 523830 pontos.

Na sexta posição temos o Xiaomi Civi com 521139 pontos, seguido do Honor 50 Pro que obteve 520086 pontos e do Honor 50 com 518569 pontos. Todos estes três equipamentos tem o SoC Snapdragon 778G. Por fim, em nono lugar encontramos o OPPO Reno6 5G com o chip MediaTek Dimensity 900, conseguindo 507078 pontos, e em último lugar está o Huawei Nova 9 Pro com Snapdragon 778G que obteve 500051 pontos.

Qual é para si o mais poderoso smartphone de gama média?