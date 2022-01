TOP 10 dos melhores smartphones topo de gama em dezembro de 2021

O mercado dos smartphones está recheado de ofertas para todos os gostos e carteiras. Mas é sempre um dilema escolher os melhores telefones com a grande quantidade e variedade de exemplares existentes nas prateleiras das diferentes lojas.

Mas agora a plataforma de benchmark AntuTu revelou os 10 melhores smartphones topo de gama em dezembro de 2021. Vamos conhecê-los.

Os 10 melhores smartphones topo de gama de dezembro

A AnTuTu anunciou recentemente a lista com os 10 melhores smartphone topo de gama Android em dezembro do ano que agora findou.

Mas se espera que na lista haja telefones equipados com o novo e poderoso SoC Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm, pode perder a esperança, pois os smartphones com este chip, como o Moto Edge X30 e o Xiaomi 12 foram apenas lançados no final do mês de dezembro. Como tal, não existem ainda dados suficientes de avaliação.

Assim, os 10 principais smartphone topo de gama de dezembro listados pela plataforma de benchmark usam o processador Snapdragon 888 ou o Snapdragon 888+.

Segundo o AnTuTu, o Black Shark 4S Pro, equipado com SoC Snapdragon 888+, é o smartphone que lidera a lista, sendo então o melhor topo de gama Android em dezembro de 2021. O telefone gaming da subsidiária da Xiaomi obteve uma pontuação média de 874.702.

Na segunda posição encontramos outro smartphone para jogos, o Nubia Red Magic 6S Pro, com Snapdragon 888+, que conseguiu uma pontuação média de 852.985.

A grande diferença entre estes dois poderosos telefones está na pontuação do CPU, GPU e Memória, sendo que o Black Shark tem como vantagem o armazenamento de 512 GB de capacidade.

Em terceiro lugar surge o iQOO 8 Pro, também com o mesmo SoC, sendo o primeiro na lista não dedicado aos jogos e mais voltado para o desempenho. O telefone obteve 845.580 pontos.

Veja a lista completa dos 10 melhores smartphones Android topo de gama em dezembro de 2021:

1. Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888+) - 874.702 pontos

2. Nubia Red Magic 6S Pro (Snapdragon 888+) - 852.985 pontos

3. iQOO 8 Pro (Snapdragon 888+) - 845.580 pontos

4. Vivo X70 Pro + (Snapdragon 888+) - 837.109 pontos

5. Oppo Find N (Snapdragon 888) - 836, 772 pontos

6. iQOO 8 (Snapdragon 888) - 831.983 pontos

7. Asus Rog Gaming Phone 5s (Snapdragon 888+) - 831.905 pontos

8. iQOO Neo 5s (Snapdragon 888) - 825.706 pontos

9. Motorola Edge S30 (Snapdragon 888) - 825.232 pontos

10. Oppo Find X3 Pro (Snapdragon 888) - 825.047 pontos

Como vemos, os primeiros quatro telefones contam com o Snapdragon 888+. Para além disso, o TOP 10 divide-se entre o SoC 888 e o 888+ da Qualcomm. Vamos então aguardar pela lista de dezembro para ver o impacto de novos processadores móveis, como o Snapdragon 8 Gen1.