A Qualcomm é atualmente considerada como a melhor fabricante de processadores para smartphones. E se dúvidas havia, ficaram esclarecidas com o lançamento do seu mais recente topo de gama Snapdragon 888.

No entanto, agora a empresa norte-americana anunciou o seu novo membro do segmento de chips. Trata-se do processador Snapdragon 778G 5G, criado num processo de fabrico de 6nm, e dedicado sobretudo aos jogos e a fotografias.

Qualcomm apresenta o novo Snapdragon 778G 5G

Nesta quarta-feira (19) teve início o evento anual Qualcomm 5G Summit, onde foram apresentadas todas as mais modernas novidades relacionadas com o futuro da conectividade fabricada pela fabricante.

Um dos destaques foi o anúncio do novo processador Snapdragon 778G 5G, fabricado numa litografia de 6nm. Este novo chip é focado no segmento dos jogos, da Inteligência Artificial (IA) e da fotografia.

De acordo com a empresa norte-americana, este processador vai estrear nalguns modelos de smartphones Motorola, Xiaomi, Realme, Honor, Oppo e iQOO.

Segundo a Qualcomm, este novo chip deve chegar aos primeiros smartphones a serem lançados ainda neste segundo trimestre de 2021. Este chipset estará abaixo do Snapdragon 780G e acima do Snapdragon 768G, ambos também focados no mercado gaming.

De acordo com as características, o Snapdragon 778G 5G vai então integrar nos equipamentos intermédios mais avançados. Confira as especificações na seguinte lista.

Especificações

CPU: Kyro 570 (até 2,4 GHz; 6nm) 64-bit

Kyro 570 (até 2,4 GHz; 6nm) 64-bit GPU: Adreno 642L

Adreno 642L Modem: Qualcomm® Snapdragon™ X53 5G Modem-RF System

Qualcomm® Snapdragon™ X53 5G Modem-RF System Conectividade: Qualcomm fastConnect 6700 (até 2,9 Gbps), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6/6E

Qualcomm fastConnect 6700 (até 2,9 Gbps), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6/6E Memória: até 16 GB LPDDR4 (2,1 GHz)

até 16 GB LPDDR4 (2,1 GHz) Carregamento: Qualcomm Quick Charge 4+

Qualcomm Quick Charge 4+ Câmaras: Tripla MFNR, ZSL, 30fps até 22 MP Dupla MFNR, ZSL, 30fps até 36+22 MP Singular MFNR, ZSL, 30fps até 64 MP Singular até 192 MP



Espera-se então que este processador melhore os gráficos dos jogos, e também a taxa de atualização do ecrã. Uma outra capacidade que o chip pretende impulsionar é o suporte da transmissão de jogos por streaming, partilha de ficheiros e videochamadas de pouca latência.

O Snapdragon 778G 5G conta com o AI Engine de 6ª geração equipado com o processador Hexagon 770. Estes chips conseguem oferecer até 12 TOPS (Trillion Operations Per Second) com mais eficiência energética. Para além disso, será capaz de melhorar a supressão de ruído nas chamadas de vídeo e voz.

Pode conhecer o Snapdragon 778G 5G em mais pormenor aqui.