Há softwares e sistemas que marcam a Internet e os utilizadores que nela navegam. A Microsoft tem uma parte importante destes elementos, que ao longo dos anos foram sendo usados em muitas situações e das mais diversas formas.

Aqui enquadra-se o Internet Explorer 11, que há muitos anos é usado na navegar na Internet, ainda que nem sempre da melhor forma. A Microsoft traçou agora mais uma data chave, marcando finalmente o fim do Internet Explorar 11, que acontecerá já em 2022.

Microsoft está a mudar os seus browsers

O histórico da Microsoft no que toca aos browsers não é dos melhores. Ao longo dos anos a gigante do software tem apresentado propostas que têm conseguido grandes quotas de mercado, mas de forma artificial. A sua presença no Windows leva a que sejam o padrão para muitos.

Ainda assim, a gigante do software tem feito um esforço grande e isso pode ser visto no novo Edge. Ao mesmo tempo, e como já foi visto, tem-se afastado do Internet Explorer, com o fim do suporte online aos serviços 365 da Microsoft.

Fim do Internet Explorer está marcado

Uma medida que segue esta linha foi agora anunciada pela gigante do software. Será no dia 15 de junho de 2022 que será retirado e terminado o suporte ao Internet Explorer 11. Este marco da Internet chega assim ao fim da sua vida útil.

Claro que a Microsoft não vai deixar os seus utilizadores sem qualquer proposta e aponta para o Edge todos os utilizadores do Windows. Com o IE mode, este novo browser conseguirá suprir todas as necessidades dos utilizadores e garantir a compatibilidade.

IE Mode no Edge será a próxima solução

O recomendado aos utilizadores é que façam a mudança antes desta data, garantindo uma transição pacifica. No caso das empresas, a Microsoft aconselha a que seja usado o IE mode no Edge, que tem garantido suporte até 2029.

Este é um passo que, na verdade, há muito era esperado. O fim do Internet Explorer 11 era algo que a Microsoft vinha a preparar e agora tem uma data para acontecer. O dia 15 de junho está 1 ano de distância, o que dá muito tempo aos utilizadores para preparar a mudança.