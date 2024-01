Microsoft lança o Mesh, plataforma de reuniões virtuais no Teams

Enquanto muitas organizações estão a pressionar para que os seus funcionários regressem aos escritórios, a Microsoft sugere que se experimente um novo tipo de trabalho "híbrido". A empresa anunciou o lançamento do Mesh, uma funcionalidade que permite que os avatares dos funcionários se reúnam no mesmo local, mesmo que as pessoas reais estejam em locais diferentes.

"As reuniões tornaram-se mais colaborativas e envolventes"

A plataforma de ligação virtual é alimentada pelo Microsoft Teams. A empresa testou o Mesh em empresas como a consultora Accenture e a Takeda, centrada no setor farmacêutico.

O mundo do trabalho continua a evoluir a um ritmo acelerado, mas a importância da ligação humana nunca desapareceu. As conversas à hora do almoço, as conversas de corredor, as conversas de café - são muitas vezes a chave do sucesso no local de trabalho e da felicidade dos funcionários.

Explicou Leo Barella, diretor de tecnologia da Takeda, num comunicado. Barella acrescentou ainda que as reuniões se tornaram "mais colaborativas e envolventes".

Unity da Microsoft permitirá personalizar ainda mais o mundo virtual

O Mesh fornece uma série de espaços "pré-feitos" que as empresas podem personalizar com tudo, desde vídeos informativos a logótipos - sem necessidade de introduzir qualquer código. O conjunto de ferramentas Mesh funciona através do Unity, a plataforma de desenvolvimento 2D e 3D da Microsoft, para personalizar ainda mais o mundo virtual.

Basicamente, se houver um local onde um gestor sempre quis levar a toda a gente, pode criar uma versão do mesmo e convidar os avatares de todos.

Atualmente, o Mesh da Microsoft só está disponível em desktops e em dispositivos "Meta Quest VR" (se os empregados quiserem uma experiência mais imersiva). A Microsoft está a oferecer um teste gratuito de seis meses a qualquer pessoa com um plano de negócios ou empresarial.

Caso contrário, os preços variam entre 4 dólares mensais por utilizador para o Microsoft Teams Essentials e 57 dólares mensais por utilizador para o Microsoft 365 E5.

