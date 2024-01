Honor revelou o dobrável mais fino do mundo! Conheça esta peça design que chega a Portugal

A HONOR continua a apostar em forte no mercado europeu e tem trazido novos smartphones para o mercado. A reforçar isso mesmo, a marca acaba de anunciar a chegada do HONOR Magic V2. Este é o dobrável mais fino do mundo!

Para além deste excelente smartphone, a Honor mostrou também o novo PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. Este combina as inovações tecnológicas mais recentes da marca com a elegância intemporal do design da Porsche e mergulhar na fusão entre o luxo e a tecnologia da HONOR.

O HONOR Magic V2 vai redefinir a sua experiência com dobráveis

Com dois anos de preparação, o HONOR Magic V2 inclui mais de 210 inovações tecnológicas, incluindo baterias ultrafinas de elevada capacidade, sistema de arrefecimento, dobradiça impercetível, um carregador tipo-C, ecrãs incríveis, etc.

O HONOR Magic V2 é o smartphone dobrável mais fino que a HONOR apresentou até à data, pesando apenas 231gr e tendo só 9.9mm de espessura, quando dobrado. Apresenta também uma nova geração de bateria dupla de silício-carbono, com uma espessura média de apenas 2.72mm, o que permite atingir uma capacidade máxima de 5,000mAh, num equipamento dobrável, fino e leve.

Para além do seu perfil premium, fino e elegante, o HONOR Magic V2 é pioneiro na utilização de materiais de aviação e de uma dobradiça em liga de titânio, criada através da tecnologia de impressão 3D - uma novidade nos dispositivos dobráveis. A sua durabilidade é certificada pela SGS e ultrapassa as 400.000 dobragens, garantindo a sua fiabilidade durante 10 anos de utilização diária.

O HONOR Magic V2 apresenta uma configuração de câmara traseira tripla, que inclui uma câmara principal com 50MP (f/1.9), uma câmara Ultra-Wide de 50MP (f/2.0), e uma câmara telescópica de 20MP (f/2.4). O setup da câmara frontal apresenta duas câmaras com 16MP (f/2.2).

Incluindo inovações centradas nas pessoas, o HONOR Magic V2 oferece uma tecnologia de escurecimento PWM de 3840 Hz, líder no mercado, que minimiza a tensão ocular, garantindo uma visualização confortável, mesmo durante uma utilização prolongada.

No revolucionário HONOR Magic V2, a inovação ligada ao software é o centro das atenções, elevando a experiência do utilizador a novos patamares. As novas funcionalidades de ponta deste dispositivo redefinem a interação, tornando as videoconferências, reprodução de música e fotografia mais intuitivas, agradáveis e eficientes do que nunca.

O HONOR Magic V2 proporciona uma experiência de navegação e reuniões ímpar, permitindo que os utilizadores aumentem a produtividade, com pleno conforto.

O PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR

Estreando-se como o primeiro equipamento da HONOR que inova pela sua abordagem centrada no ser humano e se encontra com a estética purista e funcional da Porsche Design, o PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR apresenta um design arrojado inspirado nos desportos motorizados.

A flyline da traseira do smartphone dobrável líder do sector faz lembrar o capot de um Porsche 911. A aderência melhorada proporciona uma experiência de carro desportivo na palma da mão do utilizador. O PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR é apresentado na cor dos automóveis Porsche: Agate Grey.

Dispositivo dobrável ultra-fino com proteção NanoCrystal anti-riscos

Em busca de uma portabilidade mais cómoda, a HONOR e a Porsche Design juntaram-se para aperfeiçoar os materiais escolhidos para o PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR para criar um dispositivo pioneiro que pesa apenas 234g e só 9.9mm de espessura.

Equipado com o primeiro escudo NanoCrystal anti-riscos da indústria, o PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR está na vanguarda com melhorias na durabilidade do ecrã, proporcionando uma maior proteção ao dispositivo. A resistência aos riscos 10x melhorada e a classificação de dureza superior a sete na escala de Mohs - uma escala que indica o grau de resistência de um material - garantem uma resistência inigualável no mercado contra danos.

Cor, preço e disponibilidade

A HONOR reafirma o seu compromisso com o mercado europeu, com o Magic V2 a ser um testemunho do seu empenho em satisfazer as exigências avançadas dos utilizadores europeus.

O HONOR Magic V2 estará disponível em duas cores sublimes: Silk Purple e Black, uma versão especial que conta com a parte traseira em pele vegan.

A partir do dia 5 de fevereiro, o HONOR Magic V2 pode ser adquirido em Portugal a partir de 1,999 euros com um tablet X9 LTE 128G como oferta de lançamento nos operadores Vodafone, NOS e MEO onde já disponível em pré-vendas nas duas cores distintas.