Vendas da PS5 são uma desilusão e não vão ultrapassar as da PS4

Apesar de ter vendido cerca de 58 milhões de unidades desde o seu lançamento em 2020, a PlayStation 5 (PS5) está a começar a mostrar sinais de abrandamento, agora que já passou metade do seu ciclo de vida previsto.

Vendas da PS5 são incomparáveis às da PS4

A PlayStation 5 vendeu quase 58 milhões de unidades cumulativamente, mas isso coloca-a atrás da PlayStation 4 num ponto semelhante após o lançamento, e está a abrandar.

No último ano fiscal, conseguiu vender quase 21 milhões, um recorde para a série de consolas, mas ainda não consegue acompanhar a PlayStation 4, que não teve um pico tão acentuado, mas teve vendas muito mais consistentes.

Além disso, nos seus últimos resultados trimestrais, em que a Sony divulgou este valor de vendas atualizado, a empresa deixou claro que espera que as da PS5 diminuam. Prevê 18 milhões de consolas vendidas até ao final do próximo ano fiscal, o que a afastaria ainda mais dos números da PS4.

Estará a PlayStation a apostar mais na sua novidade?

Esta perspetiva de vendas tem em conta o presumível lançamento de uma PlayStation 5 Pro, há muito anunciada, que deverá ser lançada, de acordo com fugas de informação, já em 2024.

Embora os resultados globais tenham sido bons, com receitas e lucros a aumentar, a nuvem de uma PS5 a esvaziar-se antes do tempo vem com a incógnita do que vai acontecer às operações internas da divisão.

A Sony prevê um aumento dos lucros na ordem dos 7%, uma vez que as vendas mais baixas significarão menores perdas de hardware, e espera ainda maiores receitas do serviço de subscrição PlayStation Plus. No entanto, a empresa também está ciente do impacto do decréscimo das vendas dos jogos first party.

Por um lado, houve 900 despedimentos no início do ano, o que sugere uma estratégia conservadora para 2024. Por outro lado, não haverá grandes lançamentos de franchise como "Spider-Man" ou "God of War" até ao final do ano, o que poderá afetar as vendas de títulos disponíveis.

