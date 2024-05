Gostou do Huawei Watch Fit 3? Smartwatch já está disponível nas lojas portuguesas

Após conhecer o Watch Fit 3 pela Internet e pelos olhos do Pplware, pode conhecê-lo pessoalmente: o primeiro smartwatch quadrado da Huawei já está disponível nas lojas portuguesas.

O Huawei Watch Fit 3 já está disponível nas lojas portuguesas. A disponibilidade do novo smartwatch nos retalhistas portugueses permite aos utilizadores conhecerem as diferentes versões, bem como testar e explorar as várias funcionalidades inteligentes antes da aquisição.

Este smartwatch dá forma à estreia da Huawei no mundo dos relógios quadrados e destaca-se pela autonomia de até 10 dias e a compatibilidade com iOS e Android.

Ultra fino e leve, oferece uma versatilidade de mostradores que se adaptam a qualquer estilo, ocasião e até estado de espírito com várias opções de emojis dinâmicos. Conforme vimos de perto, aqui, o jovem e arrojado smartwatch, está disponível numa variedade de cores e estilos, desde fluoroelastómero em branco, rosa, verde e preto, até nylon cinzento e pele branca.

Esta máquina de pulso da Huawei foi pensada para ajudar os utilizadores a adotarem um estilo de vida mais ativo e saudável, dispondo de uma série de funcionalidades de monitorização da saúde e bem-estar focadas nas principais preocupações dos utilizadores: a alimentação equilibrada e a prática regular de exercício físico.

Com mestria, é capaz de registar a performance de mais de 100 modos desportivos, através da Huawei Health, permitindo definir objetivos diários através dos anéis de atividade.

Para que o utilizador possa combinar o Huawei Watch Fit 3 com qualquer estilo e ocasião, o dispositivo dispõe de uma tecnologia de desencaixe rápido, que facilita a troca de braceletes sem ferramentas.

O Huawei Watch Fit 3 já chegou às lojas portuguesas e está disponível desde 159,00 €. A Huawei tem uma oferta de lançamento a decorrer, que oferece 10% de desconto com o código AHEALTHWK até 3 de junho e oferta de uma segunda bracelete.

HUAWEI Watch Fit 3