Mais um browser que morre! Microsoft terminou o suporte ao Edge original

A relação da Microsoft com os seus browsers tem sido quase de amor ódio. Se durante muitos anos manteve o seu Internet Explorer, mesmo com todas os seus problemas e falhas de segurança, por outro rapidamente criou e substituiu o Edge, em todas as suas diferentes versões.

É precisamente este que agora vê chegar o seu fim, ainda que de forma já anunciada. O Edge original acabou de perder o suporte e morrer assim, perdendo-se na história, com tudo o que conseguiu alcançar.

Mais um browser que morre

Ao longo dos anos a Microsoft tem colecionado software que acaba por morrer e, muitas vezes sem deixar saudades. Em outros casos não se entende a posição da empresa, que faz assim desaparecer ofertas que os utilizadores se habituaram a usar.

Este cenário é similar nos browsers da gigante do software, com o IE e até o Edge a serem substituídos pela nova proposta. Esta baseia-se no Chromium e tem assim uma base alargada de suporte e, principalmente de desenvolvimento.

Edge original chegou ao fim de vida

Assim, o fim do Edge original era esperado e tinha até já sido anunciado pela Microsoft. No dia 09 de março de 2021 esta versão, lançada com o Windows 10, chegou ao fim da sua vida, perdendo todas as atualizações e qualquer manutenção que venha a ser necessária.

Desse momento em diante, a Microsoft recomenda que seja instalado o seu novo browser. A empresa irá também tratar da sua instalação automática no Windows 10, numa atualização obrigatória e que os utilizadores não vão poder recusar ou impedir de ser instalada.

Microsoft foca-se agora no Chromium

A aposta no novo browser parece ser uma vitória da Microsoft. O Edge está agora a acompanhar os desenvolvimentos que a Google e a comunidade aplicam neste browser, libertando assim a empresa para se dedicar a outras áreas e até a melhorar o Chromium de forma geral.

É importante que os utilizadores que ainda estão a usar a versão original do Edge façam a atualização. A atual Patch Tuesday fará a sua remoção, mas até lá não existe nenhuma correção ou atualização para proteger em caso de problemas.