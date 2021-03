Samsung marca Unpacked “impressionante” para o dia 17 de março

A Samsung teve em janeiro o seu primeiro Unpacked do ano. Na altura apelidou-o de “épico” e apresentou a nova família Galaxy S21. Agora é a vez de algo “impressionante”… ou melhor “awesome”.

No dia 17 de março, o que irá a Samsung apresentar?

Foi através das duas redes sociais e de convites à imprensa que a Samsung anunciou o seu próximo grande evento de anúncio de dispositivos Galaxy. Segundo a empresa, este será um Galaxy Awesome Unpacked.

A data para conhecer novos dispositivos está marcada, então, para o dia 17 de março às 15 horas de Lisboa.

Mas o que estará a Samsung a preparar?

Uma das possibilidades seria o lançamento dos seus smartphones dobráveis. Sabemos que a linha Galaxy Z é uma das grandes apostas da marca para este ano. Contudo, olhando aos rumores que assolam a internet e o próprio calendário de lançamentos, esse anúncio não deverá acontecer para já.

Se considerarmos como exemplo os anos anteriores, março é normalmente reservado para a apresentação da linha A e M. A linha Galaxy A, sendo mais relevante que a M, poderá ser mesmo a aposta para este evento. Além disso, nos últimos dias, têm surgido vários rumores relacionados com os modelos Galaxy A52, A72 e até com o A82, que poderá surgir com estrutura deslizante.

De referir ainda que o dia 17 de março já tinha mesmo sido avançado para o lançamento destes smartphones.

Mas há mais. A linha Galaxy A é, por norma, inspirada nos jovens e em toda a sua dinâmica… ora, o cartaz apresenta-se bastante colorido e com uma jovem com ar rebelde, nas várias facetas que um jovem tem.

No dia 17 de março cá estaremos para lhe dar a conhecer todas as novidades!