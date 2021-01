Não há qualquer dúvida de que a Samsung é uma das mais fortes fabricantes de smartphones. E tem modelos para os vários tipos de consumidores, desde os mais discretos, aos mais excêntricos. E, claro, isso também se reflete na construção e preço de cada equipamento.

Mas os modelos da gama média Galaxy A e M revolucionaram o segmento na medida em que levaram aos utilizadores telefones com boas especificações, mas a preços acessíveis. E agora há informações de que a Samsung poderá lançar já este ano o seu Galaxy A82 com câmara deslizante.

A Samsung tem um rico e vasto catálogo de smartphones. E cada um deles está pensado para um público específico. Claro que, como todas as marcas, a sul-coreana oferece exemplares topos de gama, construídos com todos os mais potentes e modernos componentes. Um exemplo desses é a recente linha Galaxy S21, apresentada no passado dia 14 de janeiro e que o Pplware já teve oportunidade de testar.

Contudo, a fabricante tem especial atenção e dedicação a modelos mais acessíveis, mas que levem ao utilizador especificações interessantes. É o que acontece com a gama A e M e que podem, em breve, receber mais um elemento na família.

Samsung Galaxy A82 pode chegar este ano com câmara deslizante

Alguns rumores indicam que a gigante sul-coreana tem em desenvolvimento o modelo Galaxy A82. E segundo as informações, este telefone terá o número de modelo SM-A826B.

Apesar de não haver informações oficiais, estima-se que a Samsung ainda inclua uma câmara deslizante neste novo equipamento, à semelhança do A80. No entanto esta é uma característica que algumas marcas já deixaram de usar, sendo substituída, por exemplo, por perfurações no ecrã.

Mas há outras marcas, como a ASUS, que ainda continuam a apostar nesta funcionalidade, tal como mostra o novo ZenFone 7. Também a chinesa Redmi lançou o K30 Pro com uma câmara pop-up.

Desta forma, vamos então aguardar por mais novidades e confirmar se a Samsung vai ou não lançar este equipamento em 2021.