A Xiaomi não para de lançar novidades. Ontem, deu-nos a conhecer mais duas novidades de peso na sua submarca Redmi.

Os Redmi K30 Pro e Pro Zoom chegam assim ao mercado com características de gama alta a um preço bastante competitivo.

Depois de termos ficado a conhecer o Redmi K30, um smartphone desenhado para a gama média, muitos esperavam as novidades para a gama alta.

Há algum tempo que temos ouvido falar do novo K30 Pro, com vários leaks a terem surgido com o seu aspeto e características, sendo agora uma realidade. No entanto, em vez de uma novidade, a Xiaomi apresentou duas, tendo sido apresentados hoje o Redmi K30 Pro e o Redmi K30 Pro Zoom.

Os novos Redmi K30 Pro e K30 Pro Zoom

Sem grandes surpresas, estes novos equipamentos trazem um processador Qualcomm Snapdragon 865, acompanhado de um modem X55 para conectividade 5G, 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento UFS 3.1.

Tal como no modelo base, encontramos também uma câmara pop-up de 20 MP. Desta forma não há nenhum recorte no ecrã AMOLED FHD+ de 6.67″, que traz uma taxa de atualização de 60 Hz, HDR+ e um sensor de impressões digitais debaixo do ecrã.

Ambos os modelos trazem também uma bateria de 4 700 mAh com carregamento rápido de 33W, mas sem a inclusão de carregamento sem fios. Traz ainda um motor háptico de vibração, WiFi 6, NFC, infravermelhos para controlo remoto e entrada jack 3,5mm. Estarão ainda disponíveis em azul, cinzento, púrpura e branco.

Se até aqui tudo se mantém igual nos dois modelos, a verdade é que a grande diferença reside na câmara. No Redmi K30 Pro encontramos um sensor principal Sony IMX686com 64 MP e OIS, acompanhado de um sensor com lente grande angular de 13 MP, um sensor com lente macro de 5 MP e uma lente bokeh de 2 MP.

Já no modelo K30 Pro Zoom, a configuração mantém-se quase tudo igual. Muda apenas o sensor de 5 MP com lente macro por um sensor para telefoto de 8 MP com OIS. Este novo sensor pode captar imagens com 3x de zoom ótico e 30x de zoom híbrido. Ambos os modelos permitem também gravar em 8K.

Um preço competitivo para características de gama alta

A nível de preços, o K30 Pro terá um custo de cerca 394€ para a versão 6/128 GB, 446€ para a versão 8/128 GB e 486€ para a versão 8/256 GB.

Já o modelo K30 Pro Zoom custará cerca de 499€ para a versão base e 525€ para a versão 8/256GB.

Para já estes dois modelos irão comercializados na China, não havendo ainda qualquer informação sobre a sua venda internacional.