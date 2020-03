tech4covid19: A comunidade tecnológica combate a Covid-19

Os portugueses, quando chamados a lutar por si e pelos seus, nunca desapontaram e, perante um novo inimigo comum, as soluções urgem e os esforços unem-se!

Foi assim que nasceu o movimento tech4covid19 que reúne mais de 3000 pessoas: engenheiros, cientistas, designers, marketeers, profissionais de saúde, entre muitas outras especialidades.

O tempo é de união, de juntar esforços e neste âmbito deverá haver poucos países como Portugal. A COVID-19 é um inimigo forte, mas todos juntos iremos conseguir! Para dar resposta tecnológica às muitas necessidades, foi criada a comunidade tech4covid19.

Segundo dados disponibilizados no site que dá suporte à comunidade, são já mais de 3700 voluntários e foram angariados mais de 108 mil euro. Atualmente estão em desenvolvimento 27 projetos pelos voluntários digitais.

Dos vários projetos que já estão em funcionamento, destaque para:

Alojamento para Profissionais de Saúde

Angariação de Fundos

Vídeo-Consultas Grátis

Serviço de Entregas

Informação Técnica

Doação de Equipamento de Proteção Individual

Despiste de Sintomas

Assistente Virtual de Triagem

Compras Online

e muitos mais

Se têm disponibilidade para participar e conhecimentos nas áreas de ação, juntem-se a esta fantástica comunidade. O Pplware dá os parabéns a todos por esta iniciativa

Segundo revelado no site, esta comunidade nasceu de uma conversa informal entre fundadores de startups tecnológicas portuguesas. Atualmente a equipa tem mais de 3.700 pessoas de 250 empresas diferentes, das mais variadas áreas de atividade, com um objetivo comum: unir o talento português no desenvolvimento de soluções tecnológicas que ajudem a população a ultrapassar o desafio do COVID-19.

tech4covid19