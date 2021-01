Os últimos meses foram de grande expetativa. Sabia-se que o próximo grande smartphone da Samsung, o S21, estava a ser preparado e lentamente foram surgindo pequenas pistas. Estas prometiam um equipamento de topo, recheado com caraterísticas únicas.

Agora que foi oficialmente apresentado, podemos confirmar tudo. A Samsung quis revolucionar este equipamento e usou a fotografia para isso, mudando muito a sua estética. O Pplware já esteve a testar o Galaxy S21 e mostra-lhe agora o que há de importante para conhecer.

S21: a revolução do design pela fotografia

Há sempre uma grande expetativa nos novos equipamentos da Samsung e no que estes trazem de novo. A marca aposta sempre em tentar revolucionar alguns elementos, mostrando uma capacidade grande de renovação.

O Galaxy S21 segue esta linha e aposta numa mudança que há muito era esperada. Falamos da fotografia, mas desta vez na forma como os elementos que lhe servem de base se integram. A Samsung tem apostado em módulos grandes, que agora finalmente se integram perfeitamente.

Esta estética não é diferente nos 3 modelos que a marca apresentou, sendo que o S21 e o S21+ acabam por ter uma área menor. O topo da linha, o Galaxy S21 Ultra, tem uma imponência maior nesta área, fruto de ter mais elementos.

O que mais se destaca neste novo smartphone é sem qualquer dúvida o módulo de câmaras, que é bem visível. Este toma agora um caminho mais estético e acaba por se integrar perfeitamente na estrutura do smartphone. Existe, é visível, mas encaixa de forma quase perfeita no geral.

Outra aposta que está muito bem conseguida é o esquema de cores que a marca adotou. Sempre com um destaque grande no módulo, que assume uma cor diferente, temos agora também as cores phantom, que no S21/S21+ são violet, pink e white. O Ulta, tem ainda o black e o silver.

De resto, a estética é a já conhecida, com um smartphone que se adapta bem a quer mão. A linha acaba por ser mantida do modelo anterior, tendo, no entanto, algumas mudanças de pormenor, que o tornam rejuvenescido.

O que encontramos dentro do Galaxy S21

O hardware é sempre um ponto importante, dado que a Samsung aposta muito forte nestes seus modelos de topo. Os S21 não desiludem e voltam a marcar uma posição. A adoção do 5G é agora algo definitivo e todos os smartphones usam essa tecnologia.

Temos assim ecrãs de 6,2 e 6,7 polegadas nos 2 primeiros modelos, sendo o Ultra ligeiramente maior, com 6,8 polegadas. Estes primeiros são Full HD e o último aposta no WQHD. A taxa de refrescamento é adaptativa e vai até aos esperados 120Hz

Claro que o SoC é o novo Exynos 2100, que conta depois com várias configurações de memória e armazenamento. Temos os 2 primeiros modelos com 8GB de RAM e 128/256G e o Ultra apresenta-se com 2 configurações. Temos 12 ou 16GB de RAM e 128/256 ou 512GB de armazenamento.

A Samsung anunciou que este SoC está melhor e que consegue ser mais rápido que a proposta anterior. A marca refere que este é 15% mais rápido a nível do CPU e 33% mais rápido a nível do GPU. Em termos de NPU, este é 5,3 vezes mais rápido.

Outro ponto que se destaca é a bateria. A Samsung manteve a capacidade no modelo base do S21 e tem no S21+ uma de 4800 mAh. No modelo Ultra, esta cresce para 5000 mAh. Todo o software da marca foi adaptado para conseguir gastar menos bateria.

Os restantes elementos estão atualizados, destacando-se, no entanto, alguns pormenores. Falamos da presença do 5G em todos os modelos, não sendo uma opção. Temos ainda a chegada do WiFi6e, a mais recente atualização no campo do wireless.

Capacidades fotográficas únicas e software que acompanha

A fotografia é um campo que não pode ser definitivamente ignorado. A aposta da Samsung aqui foi o centro de todo o desenvolvimento. Como vimos, chegou ao ponto de influenciar a estética destes smartphones.

A base são 3 câmaras (ultra wide – 12MP, wide – 12MP e telephoto – 64MP) que garantem um zoom até 30 vezes. O Ultra faz subir a parada e conta com 4 câmaras (ultra wide – 12MP, wide – 108MP, telephoto 1 – 10MP e telephoto 2 – 10MP).

A ideia de ter 2 telephotos é simples. Cada uma vai tratar de diferentes zonas de zoom na fotografia, garantindo um detalhe maior e uma transição suave neste campo. Este zoom pode agora ir até às 100 vezes.

Todas têm já uma estabilidade ultra precisa, para ajudar nos momentos de maio zoom. As câmaras frontais são de de 10MP e 40MP (no Ultra) e são Wide. Uma particularidade vem no vídeo, com todas as câmaras a conseguirem já gravar a 4K.

Claro que há depois uma aposta muito importante no campo do software. Com toda as caraterísticas presentes, é esperado que este esteja adaptado para tirar o máximo deste. Todas as funcionalidades antes conhecidas foram melhoradas e há novidades.

A primeira vem do Directors View, em que é possível usar no mesmo vídeo as câmaras da frente e de trás. Há ainda os Live Thumbnails, onde podemos ver as imagens das diferentes câmaras e assim alternar em tempo real entre a que é pretendida.

Algo de diferente neste smartphone da Samsung

Algo que a Samsung acaba por seguir as tendências do mercado é o já esperado carregador. A marca resolveu também eliminar a sua presença na caixa do equipamento. Segundo revelaram, mais de 70% dos consumidores que compra um Galaxy, já vem de outro equipamento da marca e tem o carregador.

Esta mudança permite eliminar o tamanho da caixa e os materiais usados. Assim, há a capacidade de transportar mais equipamentos no mesmo espaço, maximizando este processo. Há ainda a óbvia e repetida vezes anunciada redução da pegada ecológica.

Outra novidade, ainda que não seja direta, é a presença da S Pen no Galaxy S21 Ultra. Esta não acompanha o equipamento, mas pode ser comparada à parte, numa capa específica que a Samsung criou para este smartphone.

Os preços são também já conhecidos. Temos o S21 por 879 euros, o S21+ por 1079 euros e o Ultra por 1279 euros (12GB Ram + 128GB armazenamento) e 1469 euros (16GB de RAM + 512 armazenamento). É de destacar que o preço do modelo base, o S21, foi reduzido.

Estes são os novos smartphones que a Samsung apresentou e que vão concorrer no mercado dos equipamentos de topo. A aposta é grande, mas vem acompanhada por hardware de topo. A fotografia é uma aposta clara e consegue levar a mudança estética importante.

O Pplware irá testar este novo equipamento dentro de dias e mostrar tudo o que ele tem de importante. Deixem nos comentários as vossas questões e os pontos que gostavam de ver abordados nessa mesma análise.

Galeria de imagens