A guerra no mercado dos smartphones está ao rubro. Depois de meses de abrandamento, retornam as grandes novidades e as próximas propostas. A Samsung tem uma presença forte neste mercado e o seu próximo flagship é a sua grande aposta.

Esperamos que o Galaxy S21 venha agitar o mercado e mostrar as próximas tendências. A marca prepara-se para apresentar hoje a sua grande novidade, no evento virtual Galaxy Unpacked. Assista aqui a todas as novidades que forem reveladas.

As últimas semanas têm sido frenéticas no que toca a rumores e a fugas de informação. A Samsung tem deixado escapar pequenos pormenores que dão a conhecer o que se pensa ser o Galaxy S21, o próximo grande smartphone da marca.

No evento virtual que hoje decorre a Samsung deverá revelar finalmente tudo o que esteve a preparar nos últimos meses. A expetativa é grande e há ainda muito para ser revelado. Pouco mais se conhece do que a parte estética, mas o interior poderá revelar muito sobre a alma deste novo smartphone.

Espera-se também que surjam novas propostas, em áreas tão diversificadas como a localização de equipamentos, a presença ou não da S Pen neste smartphone e até os novos Galaxy Buds. Tudo será mostrado, em detalhe durante a próxima apresentação.

Acompanhe em direto o lançamento dos novos Samsung Galaxy S21

Assista connosco a este revelar de mais um provável smartphone de topo. Tudo o que foi visto e falado poderá ser confirmado e as surpresas decerto não vão faltar.