Razer vai lançar uma máscara gamer avançada que promete filtrar 95% das impurezas do ar

Como a pandemia não será tão cedo resolvida, a máscara é a proteção que mais se impõe para o ser humano ter vida fora de portas. Assim, algumas empresas viram uma oportunidade para recriar este produto dando-lhe características futuristas, mas usáveis. Conforme é apresentado, a máscara gamer da Razer vem equipada com luzes RGB e promete filtrar 95% das impurezas do ar.

A tecnologia pode fazer mais para um acessório que nos ajuda a respirar com mais qualidade e com segurança para evitar propagar vírus e bactérias. O vídeo mostra como a Razer imagina ser a melhor aposta neste segmento.

Razer apresenta máscara avançada no Project Hazel

É uma verdade que a Razer nunca desaponta quando a ideia é ter produtos com design louco. Assim, a empresa americana revelou uma máscara facial seriamente inteligente na CES 2021. De forma a responder ao que se passa no mundo, este dispositivo, uma máscara facial avançada, poderá conquistar os jovens e não só.

A COVID-19 não está ainda controlada, bem pelo contrário, e vemos as medidas urgentes das autoridades de saúde para aliviar a pressão nos hospitais. Portugal vai entrar num novo período de confinamento e as medidas apertam de forma a salvar vidas.

Com essa ideia presente, a Razer, conhecida pelos produtos desenhados para os gamers, anunciou a sua entrada no mercado dos produtos de higiene e segurança, com a linha Project Hazel. Assim, fica disponível um conceito de máscara inteligente com algumas particularidades interessantes.

Características inteligentes e seguras

Conforme pode ser visto no vídeo e descrito na apresentação do projeto, esta máscara tem características interessantes, como, por exemplo, luzes RGB. Estes LEDs, além de decorar o produto, têm uma componente informativa. Isto é, as luzes brilham, e mudam de cor com base no estado atual do filtro dentro do objeto. Contudo, esta funcionalidade pode ser desligada, para alguém que queira algo mais discreto.

Estes LEDs estão colocados em volta dos ventiladores, que se encontram na lateral da máscara. Estes filtros são usados para purificar o ar que é inalado e exalado, tornado a máscara segura para quem a usa e para quem respira o ar que é limpo por estes filtros.

Estes ventiladores também são removíveis e recarregáveis, embora não tenha sido revelado por quanto tempo será garantida a eficácia total. Além disso, há um estojo para guardar a máscara e recarregar as ventoinhas, sendo que na parte interna a Razer colocou um mecanismo com luzes ultravioletas para desinfetar e matar qualquer bactéria.

Segundo a descrição técnica, a máscara usa um respirador do tipo N95 (FFP2), o mesmo presente na máscara do mesmo nome utilizada como parte dos equipamentos de proteção individual (EPIs). Segundo a Razer, este sistema consegue filtrar 95% de partículas do ar.

Mais “humanização” na utilização das máscaras

Um dos aspetos que se perdeu com o uso da máscara foi a expressão do rosto. Hoje não sabemos se a pessoa sorri, se está triste, se está preocupada ou se, ao falar, as suas expressões transmitem algum conforto ou confiança. Nada, a máscara removeu do rosto uma das formas de comunicação mais importantes no ser humano, a expressão facial.

Assim, a Razer quer que o rosto seja visível e o material usado é produzido num plástico reciclado e transparente, que é resistente à água e arranhões. Além disso, a empresa colocou um microfone e um amplificador na parte interna para ajudar a propagar melhor o som da voz do utilizador.

Segundo os seus responsáveis, o Project Hazel ainda se trata de um produto em desenvolvimento. Portanto, se está interessado, saiba que para já ainda não existe uma data de lançamento. No entanto, a máscara estará já em fase de teste para receber todas as certificações necessárias, assim como o selo de qualidade da empresa.

