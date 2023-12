A Google tem apostado no seu serviço de mensagens de forma a torná-lo verdadeiramente universal. Este acolheu o RCS e outras novidades nos últimos anos, tornado-se o padrão no Android e não só. Uma novidade surgiu agora, mostrando que poderá copiar o WhatsApp e o iMessage para trazer uma novidade. Falamos da possibilidade de editar mensagens.

O universo dos serviços e apps de mensagens tem estado agitado, por diversas razões. A Google quer a todo o custo que o RCS seja adotado de forma universal, algo a que a Apple resistiu até agora. Além disso, e como temos visto, há também a chegada não oficial do iMessage ao Android, que acabou por ficar parada.

Para dar mais ainda mais aos utilizadores do Android, a Google parece estar a preparar mais uma novidade. A app Messages Mensagens vai permitir editar uma mensagem após esta ser enviada, segundo o código descoberto. As referências e este recurso apareceram pela primeira vez numa versão beta da app em 19 de novembro, e há quatro flags que parecem fazer referência a esta novidade.

bugle.enable_edit_ui bugle.load_edit_history bugle.process_outgoing_edits bugle.process_incoming_edits

A primeira flag indica a ativação de uma interface de edição para uma mensagem que desejamos editar. A segunda trata do carregamento do histórico de edição de mensagens do banco de dados de mensagens. Na terceira temos o processamento da mensagem editada assim que o utilizador a edita e por fim temos o processamento da mensagem editada para o utilizador que a recebe.

Do que foi revelado, estamos ainda longe de ver esta funcionalidade a poder ser usada por esta app da Google. Ao serem ativadas estas flags, não existe ainda qualquer alteração na app, o que revela ser ainda um trabalho que está a ser iniciado e que deverá ser desenvolvido ao longo do tempo.

A Apple adicionou a opção para os utilizadores do iMessage editarem as mensagens enviadas no iOS 16 e o WhatsApp lançou um recurso semelhante no início de 2023. Em ambos os casos, existe um tempo limitado para editar as mensagens enviadas: dois minutos para o iMessage e 15 para o WhatsApp. Ambos os serviços também permitem apagar as mensagens enviadas, o que não parece ser o caso da versão da Google.

Esta será novamente uma melhoria importante para o Google Messages. A gigante das pesquisas quer assim dar aos seus utilizadores do Android mais uma funcionalidade que a concorrência tem disponível, e que é usada constantemente.