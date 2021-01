Há rumores de que o iOS 15 abandonará o suporte para iPhone 6s e iPhone SE 2016

Todos os anos a Apple lança uma nova versão do seu sistema operativo para o iPhone. Há sempre novidades e tecnologias que encontram suporte na nova versão do iOS. Como resultado, há máquinas mais antigas que deixam de poder instalar a última versão deste software. Apesar da empresa de Cupertino dar 5 anos de atualizações, o próximo iOS 15 pode deixar cair os modelos iPhone 6s e iPhone SE de 2016.

De acordo com alguns rumores, estas máquinas, com o chip A9, não devem estar aptas para suportar os incrementos feitos para a versão 15.

iOS 15 está já a ser desenhado e alguns iPhones vão ficar de fora

De acordo com rumores que são já debatidos sobre o tema, o ‌iOS 15‌ poderá não ser instalado no iPhone 6s, no ‌iPhone‌ 6s Plus ou no iPhone SE 2016, todos com chip A9.

Os ‌iPhone‌ 6s e 6s Plus foram introduzidos em 2015, têm já mais de 5 anos no mercado. Assim, não é surpresa que estes smartphones não devam estar na lista da Apple para as máquinas que darão suporte à nova versão do iOS 15‌. Se os rumores forem verdadeiros, estes iPhones não poderão ser atualizados após o iOS 14.

Do iPhone 7 até ao futuro

O ‌iOS 15‌ será executado no ‌iPhone‌ 7, ‌iPhone‌ 7 Plus e em todos os iPhones mais novos que foram lançados, tornando-o compatível com dispositivos que possuem um chip A10 ou mais recente. O iPod touch de sétima geração tem um chip A10, portanto, deve ser capaz de executar o ‌iOS 15‌.

Quanto ao iPad, o iPadOS 15 poderia talvez descartar o suporte para o iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) e ‌iPad‌ 5 (2017), equipados com chips A8, A8X e A9, respetivamente. Todos os iPads mais novos devem oferecer suporte à atualização.

Apesar da Apple mudar estas regras do jogo de vez em quando, este rumor já não é novo. Em novembro passado, circulou um rumor que dava conta do fim da linha para estes equipamentos equipados com o A9.

