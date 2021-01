Apple lança o iOS 14.4 RC para o iPhone

A Apple já trabalha nesta versão há algum tempo. Contudo, parece que só agora está finalmente pronta para chegar aos iPhones. Assim, hoje, a empresa disponibilizou aos programadores a versão iOS 14.4 RC. Esta Release Candidate é uma versão “final” que, geralmente, antecede por pouco tempo o lançamento da versão final.

A Apple também publicou as notas de lançamento completas para a atualização, incluindo novos detalhes sobre melhorias na aplicação Câmara, correções de bugs e muito mais.

O que há de novo no iOS 14.4?

Depois do virar do ano, a Apple continua com a dinâmica que lhe é conhecida, no que toca à atualização do seu parque de sistemas operativos. Portanto, hoje temos já vários lançamentos. Aqui damos conta do que a empresa de Cupertino incluiu na nova versão do iOS.

O iOS 14.4 inclui as seguintes melhorias para o seu iPhone:

Códigos QR menores podem ser reconhecidos pela câmara

Opção para classificar o tipo de dispositivo Bluetooth em Definições para identificação correta dos auscultadores para notificações de áudio

Notificações para quando a câmara do seu iPhone não puder ser verificada como uma nova câmara genuína da Apple no iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Esta versão também corrige os seguintes problemas:

Artefactos de imagem podem aparecer em fotos HDR tiradas com o iPhone 12 Pro

O widget de fitness pode não exibir dados atualizados de atividade

A escrita pode demorar e as sugestões de palavras podem não aparecer no teclado

O teclado pode não aparecer no idioma correto em Mensagens

Histórias de áudio da aplicação Notícias no CarPlay podem não ser retomadas após serem pausadas para instruções faladas ou Siri

Ativar o controlo de comutação em acessibilidade pode impedir que as chamadas sejam atendidas no ecrã de bloqueio

As notas de lançamento do iOS 14.4 não mencionam uma nova experiência de Handoff para utilizadores de mini HomePod. Isso pode ser devido ao facto de ainda não estar disponível a atualização para o HomePod mini.

Conforme já referimos antes, a Apple afastou-se da nomenclatura Golden Master para lançamentos beta quase finais. Em vez disso, daqui para frente, a empresa usará o termo “Release Candidate”, ou RC, para fazer referência a uma versão beta quase final.

