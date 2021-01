Bethesda revela novo jogo Indiana Jones

Segundo notícias recentes, a Bethesda encontra-se a trabalhar num novo projecto, relacionado com Indiana Jones.

Ainda se sabe pouco, mas, parece que Indy está prestes a regressar, mostrando que a parceria entre a Microsoft e Disney se mantém forte.

Foi na semana passada que a Bethesda revelou, na sua página do Twitter que se encontra a trabalhar num novo projecto, relacionado com a marca Indiana Jones.

Mais que a revelação em si, esta notícia confirma que a parceria entre a Microsoft (que adquiriu os estúdios da Bethesda no ano passado) e a Disney (detentora dos direitos da LucasFilms) se encontra forte e duradoura.

A Bethesda encontra-se, portanto, a trabalhar em cooperação com a LucasFilms no desenvolvimento de um novo título Indiana Jones.

No post que foi partilhado, a Bethesda revela que este novo jogo vai ter uma história original e que será desenvolvido pela MachineGames, com Todd Howard (responsável por Fallout e The Elder Scrolls, por exemplo) como Produtor Executivo.

Convém relembrar que os estúdios da MachineGames correspondem à equipa que se encontra por trás do desenvolvimento de alguns jogos Wolfenstein, desde The New Order até Youngblood.

Quanto a Todd Howard, este projeto Indiana Jones corresponde a mais um dos quais se encontra a liderar na Bethesda, incluindo os jogos Starfield e The Elder Scrolls VI.

Numa revelação recente, Sean Shoptaw, da Disney, revelou que “A Electronic Arts tem vindo e continuará a ser, um parceiro estratégico de extrema importância para a Disney continuar a evoluir enquanto marca de entretenimento digital. No entanto, também acreditamos que há espaço para outras parcerias com outras companhias de talento.“