Foi em novembro que a Huawei anunciou que se iria separar da Honor. Assim, a sua sub marca passou a abraçar o mercado por conta própria e eis que chegou o primeiro smartphone depois desta separação, o Honor V40 5G.

Entre muitas outras características, destaca-se por integrar um processador Dimensity 1000+ e uma câmara principal de 50 MP.

A Honor foi vendida pela Huawei no final do ano passado, esta marca satélite da gigante chinesa passou assim a enfrentar o mercado de forma independente e finalmente lançou o seu primeiro smartphone.

Honor V40 5G – O novo smartphone

O Honor V40 5G acabou de ser anunciado pela empresa e apresenta-se com um ecrã OLED de 6,72″. Este modelo apresenta acabamento curvo nos vidros, tanto frontal, como traseiro. Na frente existe ainda uma câmara dupla para selfies em estilo punch hole.

De referir que o ecrã suporta uma taxa de atualização de 120Hz, uma taxa de amostragem de toque de 300Hz e, por fim, uma resolução de 2676 x 1236 píxeis.

Tal como referido, estamos perante um smartphone com processador Dimensity 1000+ (7nm) da MediaTek. Inclui NFC, som em stereo, sensor de impressões digitais no ecrã e é dualSIM com suporte a ligações 5G.

Na traseira destaca-se o módulo de câmaras com um grande sensor RYYB destacado, de 50MP e 1/1.56″. Outra das câmaras tem 8MP e é ultra grande angular. A câmara de profundidade é de 2 MP. Inclui, além disso, um sensor de foco automático a laser e um flash LED.

A Influência da Huawei

Apesar de ser uma marca separada da Huawei, a verdade é que a sua essência e muitas tecnologias, estão presentes neste modelo. Assim, vemos uma câmara de 4000 mAh com carregamento rápido com uma potência de 66W. Tem também tecnologia de carregamento rápido sem fios a 50W. Em resumo, é o que o Mate 40 Pro já oferece.

Estamos perante um smartphone Android 10 com interface de utilizador Magic UI 4.0. Uma vez que o evento foi dedicado ao mercado chinês não houve referência à inclusão ou não de serviços Google. Teremos que esperar pelo lançamento de uma versão global para perceber se a Honor vai utilizar ou não a mesma estratégia da Huawei.

Preço e disponibilidade

Por fim, o smartphone estará disponível nas cores Night Black, Titanium Silver, Rose Gold e em duas versões de 8/128 GB e 8/256 GB. O preço anunciado para a China é de CNY 3599 e CNY 3999, cerca de 456 € e 507 €, respetivamente, em conversão direta à taxa de câmbio atual.