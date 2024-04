Novo rumor afirma que veremos um iPhone dobrável no próximo ano

As previsões para o lançamento de um iPhone dobrável apontam para 2026 ou 2027, enquanto outras sugestões sugerem que poderá nunca concretizar-se. No entanto, surgiu recentemente um rumor que afirma que a Apple poderá lançar o seu iPhone dobrável no próximo ano.

Rumor sobre um iPhone dobrável faz surgir grandes expectativas

O meio de comunicação ITHome afirma que a Apple está a acelerar o desenvolvimento de ecrãs dobráveis e sugere que poderá revelar o seu iPhone dobrável já no próximo ano. Isto faz sentido, tendo em conta que a empresa tem estado a trabalhar em dois protótipos há anos, um em forma de concha e outro em forma de livro.

Este novo rumor centra-se na ideia de que a Apple poderá estar a desenvolver um iPhone dobrável com um design semelhante ao do Galaxy Z Flip ou Z Fold. Além disso, espera-se que a Apple mude o panorama dos telemóveis dobráveis em 2025, uma vez que parece que o interesse pelo iPhone poderá diminuir.

No entanto, é improvável que o iPhone seja o primeiro dispositivo dobrável da Apple, uma vez que a maioria dos rumores indica o contrário, sugerindo que o primeiro dispositivo dobrável da empresa de Cupertino poderia ser um MacBook, no qual também estão a trabalhar ativamente.

Existe também a possibilidade de a Apple decidir não lançar um iPhone dobrável devido aos desafios técnicos que enfrenta, como tornar impercetível a dobradiça central do ecrã. Os modelos atuais não cumprem os padrões de qualidade da empresa, o que, no passado, levou ao cancelamento do projeto AirPower.

Então, o que se conclui?

Segundo os rumores, a Apple poderá lançar o seu iPhone dobrável já em 2025, apesar de as estimativas variarem entre 2026 e 2027. Contrariamente, há mesmo quem acredite que nunca irá acontecer.

Além disso, a Apple tem dois protótipos de iPhone dobrável em desenvolvimento, mas há a possibilidade de o seu primeiro dispositivo dobrável ser um MacBook, de acordo com alguns rumores.

