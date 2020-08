Vídeo mostra o Asus ZenFone 7 na íntegra horas antes do lançamento

A Asus está prestes a revelar o seu próximo smartphone topo de gama, o ZenFone 7. O equipamento vai ser anunciado amanhã, dia 26 de agosto, mas já muitas são as informações divulgadas antes do tempo.

Para além dos diversos leaks que puseram a nu algumas características deste flagship, foi agora divulgado um vídeo que mostra o ZenFone 7 na íntegra, apenas algumas horas antes do lançamento oficial. Através do vídeo confirma-se assim o sistema giratório de três câmaras fotográficas.

O topo de gama Asus ZenFone 7 está a chegar

A empresa de Taiwan está a poucas horas de apresentar ao mundo a sua próxima grande aposta: o Asus ZenFone 7. A apresentação oficial está agendada para amanhã, dia 26 de agosto, pelas 07h00 (hora de Portugal continental) e será transmitido online.

Uma das curiosidades deste novo flagship é o conjunto giratório de três câmaras. Através deste sistema dinâmico, capaz de uma rotação de 180 graus, o utilizador consegue então captar selfies com a maior qualidade característica das câmaras traseiras.

Mas alguns leaks expuseram vários pormenores do ZenFone 7, tal como uma possível bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 W e o processador Qualcomm Snapdragon 865.

Vídeo mostra o ZenFone 7 na íntegra antes da apresentação oficial

Já não é a primeira vez que a breves momentos da apresentação oficial um equipamento é divulgado em vídeo que expõe o equipamento. Em abril deste ano, por exemplo, o mesmo aconteceu com o OnePlus 8 Pro. Agora foi a vez do aguardado Asus ZenFone 7 que apareceu num vídeo que mostra na íntegra este smartphone.

O vídeo foi partilhado na conta do YouTube Mix With Remix e mostra o utilizador a pegar e manusear o equipamento de cor branca, mostrando a parte frontal e traseira.

No vídeo conseguimos também ver vários aspetos do funcionamento do sistema e confirma-se o mecanismo giratório com três câmaras fotográficas. Ao acionar este sistema, o smartphone faz girar as câmaras, que ficam apontadas para o utilizador.

Quanto às especificações das câmaras, a principal deverá ter 64 MP, a grande angular terá 12 MP e a telefoto virá com 8 MP.

Asus poderá lançar o ZenFone 7 e 7 Pro

Daquilo que já se sabe, o smartphone trará o processador Qualcomm Snapdragon 865. Deverá trazer suporte para 5G, memória RAM até 16 GB, armazenamento interno até 512 GB e a bateria poderá ser de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 W.

Já em relação ao ecrã, é possível que o ZenFone 7 traga um AMOLED de 6,7 polegadas, maior que o antecessor, e com sensor biométrico. Para além disso, há ainda rumores de que a Asus não irá lançar apenas um mas sim dois flagships desta gama, um deles poderá ser a versão melhorada designada ZenFone 7 Pro.

Se ficou curioso então pode acompanhar o evento através do YouTube, amanhã pelas 7 da manhã de Portugal Continental.