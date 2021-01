HighFleet, anunciado pela MicroProse

Após alguns anos de ausência, a MicroProse renasceu e parece que esta segunda vida da companhia, se encontra cheia de energia e de vontade.

Em comunicado recente, a Microprose revelou HighFleet, um jogo de estratégia futurista que promete.

O anúncio do regresso da MicroProse, no ano passado, foi uma das notícias mais entusiasmantes dos últimos tempos. Trata-se de uma marca que cimentou a sua popularidade nos anos 80/90 e que foi responsável pelo surgimento de jogos tão emblemáticos como os épicos como Transport Tycoon, Formula One Grand Prix, UFO: Enemy Unknown ou Master of Orion.

No ano passado a MicroProse regressou e, na carteira, trouxe consigo o anúncio de uma fornada de jogos a caminho. Mais recentemente, a companhia revelou HighFleet.

HighFleet é um jogo de estratégia futurista que decorre num mundo sem memória do seu passado. Encarnando a pele de um comandante da Sayadi Task Force, o jogador é encarregue de esmagar a rebelião no Reino de Gerat. Para isso é enviada uma frota de gigantescas naves armadas até aos dentes.

O sucesso da missão depende de vários fatores, tais como uma cuidadosa exploração, uma gestão equilibrada dos recursos adquiridos, uma diplomacia cuidada e a construção de uma frota capaz de esmagar qualquer adversário.

Como peça central de HighFleet, encontramos o combate. Segundo o que foi revelado pela MicroProse, a ação centrar-se-á em gigantescas naves de combate, repletas de armamento e blindagem.

Tratam-se de naves abissais que, com capacidade de serem melhoradas e apetrechadas com novos módulos e equipamentos, vão-se tornando cada vez maiores. A componente bélica passa assim pela gestão destas naves gigantes e pelo seu uso em confrontos, que se esperam, épicos. Para levar de vencida cada batalha, mais do que smash buttoning, o jogador terá de ter em atenção a pormenores como a manobrabilidade de cada nave e sistema de targeting.

A exploração terá um papel importante em HighFleet. A vitória para ser absoluta, não depende apenas de se vencerem as batalhas. O jogador terá de explorar a superfície do reino de Gerat, onde a ação decorre. Será ainda necessário proceder a uma gestão equilibrada das nossas naves, homens, combustível e outros recursos que iremos encontrar.

Não se sabendo ainda se iremos ter a possibilidade de criar bases, sabe-se que as cidades existentes no mapa serão usadas para vários fins, desde a recolha de recursos, combustível ou de manutenção das naves.

Por outro lado, a diplomacia também terá o seu peso, pois existirão várias fações em jogo, sendo inevitável o contacto com elas.

HighFleet está previsto ser lançado no Steam para PC algures a partir do segundo trimestre de 2021.