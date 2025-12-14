Terror no país do Sol Nascente com Silent Road

Silent Road é um jogo na primeira pessoa que tenta submergir os jogadores num ambiente de terror psicológico, na estrada noturna mais assombrada do Japão. Venham ver o trajeto connosco.

Os estúdios independentes Endflame anunciaram recentemente Silent Road, um jogo de terror psicológico na primeira pessoa que se desenvolve numa região florestal japonesa remota, que se tornou célebre por um vasto histórial de suicídios.

O anúncio veio acompanhado pelo primeiro trailer do jogo, que oferece um vislumbre das noites perturbadoras que aguardam os jogadores ao volante.

Em Silent Road, o jogador assume o papel de um taxista noturno que percorre algumas rotas florestais isoladas para atender a clientes de alguns vilarejos perdidos no meio das florestas. Como já devem estar a antecipar, cada corrida torna-se num verdadeiro teste aos nervos do jogador, com o aparecimento de passageiros muito peculiares, histórias sinistras e conversas silenciosas que se tornam cada vez mais gélidas a cada quilómetro que avança.

Conforme a noite vai avançando, e os encontros arrepiantes se vão perpetuando o jogador vai encontrando ainda pistas ambientais espalhadas pelo caminho, que ajudarão a desvendar a verdade por detrás dos mistérios que a floresta esconde.

Visualmente, o jogo inspira-se claramente na estética clássica do terror japonês, remetendo para títulos como Silent Hill f e Fatal Frame, com os tons predominantes verde-cyan, que dão peso às estradas envoltas em neblina e atmosfera sinistra que o jogo apresenta.

"Sempre adorámos o terror japonês com a sua tensão silenciosa, a atmosfera, a forma como permanece na memória muito tempo depois do fim. Silent Road nasceu desse amor." refere um responsável dos Endflame.

Silent Road ainda não tem data oficial de lançamento mas será algures no próximo ano e para PC. Entretanto, já tem uma demo disponível na mesma plataforma.