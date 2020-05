Microprose renasce das cinzas 20 anos depois

Eis uma notícia que traz velhas e muito boas recordações. Lembram-se da Microprose?

Pois, bem! A velhinha companhia de desenvolvimento de jogos do século passado, vai voltar a lançar títulos no seu nome.

MicroProse regressa às lides!

Quem nasceu no século passado e cresceu a jogar em Spectruns, Commodores e nos primeiros PC conhece de certeza a Microprose.

Trata-se de uma companhia americana de desenvolvimento de videojogos que trouxe ao mundo alguns dos melhores e mais viciantes títulos (na altura) e que marcaram várias de gerações de jogadores, como também criou fasquias para os jogos que surgiram daí para a frente.

A Microprose foi criada em 1982 e nos perto de 20 anos de trabalho a solo, lançou alguns dos melhores jogos que já joguei (e muitos jogadores da altura também, certamente). Isto até 1999, quando a companhia se fundiu com a Hasbro e começou o seu processo de desaparecimento de cena.

No entanto, ainda teve tempo de lançar alguns jogos como B17 Flying Fortress ou Grand Prix 4 em 2002. Por volta desse ano, a Infogrames adquiriu a Hasbro e a Microprose deixou de existir como marca própria e consequentemente, deixou de desenvolver e publicar jogos no seu nome… até agora!

No entanto, é uma daquelas marcas que fica para sempre marcada nas memórias de quem jogou os seus inúmeros jogos. Estamos a falar da empresa que lançou jogos como Silent Service (1985), Transport Tycoon (1995), F-15 Strike Eagle (1985), F-19 Stealth Fighter (1987), Airborne Ranger (1988), Railroad Tycoon (1990), Civilization (1991), Fields of Glory (1993), Master of Orion II (1996), 7th Legion (1997), European Air War (1998), Star Trek: Birth of the Federation (1999), B-17 Flying Fortress (2000), Gunship! (2000) ou Grand Prix 4 (2002) entre muitos outros.

Agora, 18 anos após o seu desaparecimento, a Microprose regressa!

E este seu regresso só é possível graças a David Lagettie, um veterano nestas andanças dos videojogos e que é agora o CEO da companhia.

Lagettie é um antigo membro da equipa de desenvolvimento da Bohemia Interactive (Operation Flashpoint: Resistance ou Carrier Command: Gaea Mission) e trata-se de um fã acérrimo de jogos de simulação.

Essa sua paixão e o facto de ter visto a companhia ser levada de arrasto por inúmeras más decisões das empresas que a adquiriram ao longo do tempo, levou-o a tomar as rédeas da Microprose para tentar voltar a revestir a companhia da glória e valor que já teve no passado.

Não será fácil, claro está, mas Lagettie tem alguns trunfos na manga. E o principal é Bill Stealey que, com Sid Meier (que dispensa apresentações), fundou a Microprose em 1982. Assim sendo, Bill Stealey com mais de 70 anos, encontra-se a funcionar como consultor na nova Microprose.

Outro trunfo de Lagettie são os 3 jogos novos que foram anunciados, e mais de 20 que se encontram previstos num futuro próximo. Estes jogos encontram-se todos em desenvolvimento por estúdios externos (alguns deles por antigos produtores da Microprose original). Atenção! Alguns dos títulos que virão num futuro próximo serão baseados (ou mesmo sequelas) em jogos clássicos da Microprose original.

Entretanto, já foram revelados 3 jogos em desenvolvimento som o novo selo de qualidade da Microprose.

Titulos Novos Microprose Second Front Em desenvolvimento pela Triassic Games, será um jogo tático por turnos com o cenário da 2ª Grande Guerra Mundial como pano de fundo. Terá mais de 40 unidades distintas de infantaria à disposição, assim como mais de 200 blindados, veículos e armas. Além das tradicionais campanhas e cenários o jogo traz ainda um editor para criar cenários novos. Sea Power Também em desenvolvimento pela Triassic Games, Sea Power é um jogo de combate naval. Com o gestor do projeto de Cold Waters (simulador de submarinos) à frente, Sea Power irá permitir ao jogador usar as forças armadas da NATO ou do Pacto de Varsóvia em diversas campanhas e cenários navais usando tecnologias e armamentos atuais. Task Force Admiral E para completar o cenário falta um jogo de combate aéreo, certo? Task Force Admiral é um jogo que coloca o jogador no comando do US Navy Pacific Task Force que engloba porta-aviões, os seus caças e toda a estrutura de apoio. O jogo decorre nos mares e ares da 2ª Guerra Mundial no pacífico sul e terá todos os armamentos e unidades existentes na altura. Mais de 30 cenários reais e fictícios, cerca de 90 classes de navios, ou 40 de aeronaves, tudo num cenário 3D.

A Microprose renasceu das cinzas!

É um motivo de celebração, nomeadamente para os mais nostálgicos de entre nós e esperemos que os jogos a caminho com o (novo) selo da companhia, tenham, no mínimo, a qualidade que os das décadas de 80/90 tiveram na altura e que tanto sucesso deram à companhia e tantas, e boas horas nos fizeram passar.