China obriga Apple a remover as duas maiores apps de encontros LGBTQ+ da App Store

Rui Neto

  1. Pedro Pragal says:
    11 de Novembro de 2025 às 11:29

    Uma empresa wue se diz pelos direitos humanos e ecologica e cujo CEO é homosexual não permite apps de diversidade de genero lgbt num pais onde produz os seus equipamentos que poluem o planeta

  2. ComentadorDeBancada says:
    11 de Novembro de 2025 às 11:48

    Estranho…

    Um dos maiores financiadores do Grindr em 2016 foi a companhia Chinesa Beijing Kunlun Tech…

    Governo US decide fazer birrinha em 2019 porque proteção de dados (alegadamente)…

    2020 foi comprado em 2020 pela San Vicente Acquisition LLC, o governo US calou-se

    China faz birrinha com esta noticia, e não disseram nada antes da compra pelos Chineses…porque $$$$…

