Apple diz que recebeu ordens para retirar o WhatsApp e o Threads da App Store da China

Os utilizadores da Apple na China já não poderão encontrar e fazer download do WhatsApp e do Threads na App Store. A empresa disse que retirou as aplicações para cumprir as ordens que recebeu da Administração do Ciberespaço, o regulador da Internet da China, com base nas suas preocupações com a segurança nacional.

Apple é obrigada a seguir as leis dos países onde opera

De acordo com o The Wall Street Journal e o The New York Times, a empresa explicou que é "obrigada a seguir as leis dos países onde opera, mesmo quando não concorda".

A grande Firewall da China bloqueia muitas aplicações e tecnologias não domésticas no país, levando os habitantes locais a usar VPNs se quiserem aceder a qualquer um deles.

O Facebook e o Instagram da Meta são duas dessas aplicações, mas o WhatsApp e o Threads têm estado disponíveis para download, até agora.

A ordem do regulador chinês surge pouco antes de o Senado votar um projeto de lei que poderá levar à proibição do TikTok nos EUA.

O raciocínio da Administração do Ciberespaço - de que as aplicações são uma preocupação de segurança nacional - até ecoa o argumento dos legisladores americanos para bloquear o TikTok no país. Na versão atual do projeto de lei, a ByteDance terá um ano para alienar o TikTok, caso contrário a plataforma de partilha de vídeos curtos será banida das lojas de apps.

Espera-se que a Câmara aprove o projeto de lei, que faz parte de um pacote que também inclui ajuda à Ucrânia e a Israel. O Presidente Joe Biden afirmou anteriormente que apoia o pacote e que assinará imediatamente os projetos de lei.

