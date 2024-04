E Porque Hoje é Sexta

Um dia o Toino sortudo estava a cortar um ramo de uma árvore perto de um rio e o ramo caiu ao rio. O infeliz do Toino pede ajuda a Deus que lhe aparece e pergunta-lhe:

- Porque choras Toino?

E o Toino responde-lhe que o seu ramo caiu ao rio.

Deus mete-se no rio e traz-lhe um ramo em ouro e pergunta-lhe:

- É este o teu ramo?

O nobre Toino responde:

-Não!

Deus mete-se de novo no rio, tira um ramo em prata e pergunta-lhe:

- É este o teu ramo?

De novo o Toino diz:

- Não esse também não é.

Deus volta ao rio, traz-lhe o ramo de madeira e pergunta:

- E este, é o teu ramo?

E o toino feliz responde:

- Sim, esse é o meu ramo.

Deus estava tão contente com a sinceridade do Toino, que lhe ofereceu os três ramos e mandou-o para casa.

Mais tarde, o Toino passeava com a sua namorada junto ao rio e de repente a Irene tropeçou e caiu ao rio. O infeliz do Toino pede ajuda a Deus que de novo lhe aparece e pergunta:

- Porque choras Toino?

O Toino responde-lhe que a sua namorada havia caído ao rio. Deus mete-se no rio, e tira de lá a Jennifer Lopez e pergunta-lhe:

- É esta a tua namorada?

- SIM, SIIIMMM!!!!!! - responde o Toino.

Deus fica furioso e diz-lhe:

- És um mentiroso, afinal tu és um grande aldrabão.

Ao que o toino responde:

- Oh meu Deus perdoa-me. Há aqui um mal-entendido muito grande. Se eu dissesse que não era a Jennifer Lopez, tu tiravas do rio a Angelina Jolie. Se eu dissesse que também não era ela, tu tiravas a minha namorada e então eu diria que era ela e tu depois mandavas-me para casa com as três. Deus, eu sou um homem humilde e não poderia sustentar as três... foi por isso que eu disse 'Sim' à primeira vez