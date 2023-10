Hoje as imagens são reveladoras de uma certa loucura que o mundo vive. Mas do lado menos negativo, mais esotérico. Cenas "aluanadas", malta fora de órbita e cabeças sempre no ar. No fundo, é malta que está no sítio certo, mas na hora errada, logo por azar em frente à lente do telemóvel ou de qualquer outro meio de captação de imagem, como uma mira telescópica. Tudo malta chanfrada, como diriam os antigos.



Ver imagens

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v821 [44MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Locutor: - Quem fala?

Ouvinte: - É o Manuel Vicente.

Locutor: - Onde é que você vive, amigo Manuel?

Ouvinte: - Na Amadora!

Locutor: - Escute, amigo Manuel: Veja se consegue ganhar o kit com uma t-shirt e um CD das Doce. Preste atenção à pergunta!

Qual é o país que tem duas sílabas e se pode comer uma delas? Prestou bem atenção? Há um país com 2 sílabas e 1 delas é muito boa para se comer. Tem dez segundos para responder.

Ouvinte: - É CUBA!

Locutor: (mudo por alguns segundos e algumas risadas no fundo)

- Tá certo, senhor Manuel! Vai levar o prémio pela criatividade. Mas aqui na minha ficha estava escrito, como resposta, JAPÃO.

O Joãozinho pergunta ao pai:

- Pai, pai, como é que se faz sexo?

- Filho, pegas na parte mais dura do teu corpo e pões onde as meninas fazem xixi.

No dia seguinte Joãozinho chega meio aborrecido :

- Pai já não sou virgem...

- E por que estás triste?

- Porque quase me afoguei quando enfiei a minha cabeça no penico da Mariazinha.

O Toino sortudo ia a passear com a namorada, quando ouviram uns empregados de uma obra gritar:

- Oh pá, não a leves a passear, leva-a mas é para um lugar escuro e come a gaja…

O Toino muito envergonhado, segue o seu caminho com a namorada e passam por um parque onde estão vários reformados sentados, que ao vê-los começam com bocas:

- De mãozinha dada com a miúda, devias era levá-la para a pensão e comê-la, maricas!!!

O Toino cada vez mais envergonhado, decidiu levar a namorada a casa e despede-se:

- Então até amanhã meu AMOR.

A namorada responde-lhe:

- Até amanhã meu grande SURDO.

Zé cabra, padeiro de profissão, levou a sua esposa a Mariazinha ao médico, e disse:

– Doutor, a minha esposa grita demais quando faz amor! …

E o médico disse:

- Isso é normal, não há nada de errado. A sua esposa grita muito alto?

O padeiro respondeu:

– Doutor, ela grita tão alto, tão alto que eu até ouço lá da padaria.

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

A moça tem uns lábios que não beijam, abocanham

Um dos motores de um avião que voava no Brasil explodiu em pleno voo

Animais que salvam outros animais

É preciso ter uma loucura fora do normal... ou uns de aço!

CMTV noticiou carro submerso na Póvoa de Varzim e virou meme

Alguns são tão estúpidos que até viram humor!

Carros da Tesla gravam acidentes que são caros...

Freira francesa ataca eco-manifestante do lado de fora de um edifício religioso

É cada uma que se apanha nas câmaras

Urso rouba a lasanha do frigorífico após invadir a casa

Já que temos falado de Rugby... este HAKA é impressionante

Voo da EasyJet é cancelado após um passageiro ter ca%@do no chão do WC

Será que ela acredita que o tamanho do corpo é proporcional ao da coisa?

ivista do grupo ativista climáximo, colou-se a um avião da TAP

Imagens que se tornaram virais esta semana

Alongamento que alonga bem

Cenas estúpidas que acontecem no desporto

CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2