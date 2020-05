Está sem internet e é cliente da Nowo? O problema não é seu

Em período de pandemia, os serviços de comunicações são fundamentais. Portugal tem uma boa infraestrutura, mas por vezes há alguns problemas que até são alheios às operadoras, mas que afetam os seus clientes.

De acordo com vários utilizadores, vários clientes da Nowo estão neste momento sem serviço.

Se é cliente da Nowo e está com problemas a aceder à internet fique a saber que o problema não é só seu. De acordo com alguns relatos de leitores do Pplware e pelas informações do site DownDetector, o serviço de comunicações da operadora está com problemas em algumas zonas.

Falha ao nível da internet nos clientes da Nowo

Segundo o que está a ser reportado pelos clientes, o problema é essencialmente ao nível da internet e está a afetar várias zonas das quais se destacam a Guarda, Lisboa, Amadora, Porto, etc. Até ao momento não há nenhuma informação sobre o que está a acontecer. Há inclusive clientes a referir que ligaram para o serviço de apoio, pagaram a chamada e não foram atendidos por ninguém.