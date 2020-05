Samsung Galaxy Fold Lite: “fuga de informação” revela especificações

Será que o mercado está preparado para receber um smartphone dobrável com todas as particularidades que estes trazem? Um ecrã tão sensível, será que convence os consumidores?

Bom, a Samsung acha que sim e além de ter aberto a caixa de pandora com a apresentação do caríssimo Galaxy Fold, quer agora trazer um mais barato, mas não será barato! Segundo algumas informações, vem aí o Galaxy Fold Lite.

Pretensas fugas de informação dão conta de algumas especificações deste que será o modelo mais em conta da série Samsung Fold. Mas poderá não entusiasmar o consumidor!

Novo Samsung Galaxy Fold Lite poderá aparecer em breve

Alguns dias atrás, foi relatado que a Samsung está a desenvolver uma versão mais barata do Galaxy Fold. Posteriormente, surgiram alguns rumores que mostraram as especificações do telefone, conhecido como Galaxy Fold Lite (também referido como Galaxy Fold E).

De acordo com Max Weinbach, da XDA-Developers, o Galaxy Fold Lite 4G com o nome de código “Winner2” terá 256 GB de armazenamento e um processador Snapdragon 865. Não há suporte para 5G, como pode ver no nome do dispositivo. Também não há menção à RAM, mas espera-se que sejam de 8 GB ou 12 GB.

O este novo dobrável terá um ecrã flexível sem UTG (ultra-thin glass). Isso significa que o ecrã será coberto de plástico. Portanto, o ecrã externo será menor com um tamanho semelhante ao que podemos ver no Galaxy Z Flip.

Galaxy Fold Lite: Preço e disponibilidade

Conforme os rumores, a linha estrutural não se irá alterar muito, pelo menos à primeira vista. Assim, este dispositivo terá uma mistura de alumínio e vidro por fora. Também é dito que apresenta uma combinação de especificações de 2018, 2019 e 2020. O Galaxy Fold Lite chegará em Mirror Black e Mirror Purple, terá um preço de 1099 dólares (cerca de 930 euros) e estará disponível globalmente.

Apesar de serem alguns rumores já com alguma credibilidade, face ao mercado atual, é referido que até sair uma versão final, as especificações ainda podem mudar. Portanto, o telefone pode ser comercializado com especificações diferentes.

Quando à disponibilidade, se nesta altura o mercado está complicado em termos de lançamentos historicamente programados, pior estará para estes lançamentos intermédios. Não há datas deste equipamento estar finalizado nem de quando poderá chegar ao mercado.

