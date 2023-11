Uma das grandes novidades no campos dos smartphones é a comunicação por satélite. Esta é uma das formas de garantir comunicação em locais sem rede dos operadores e a Apple aqui tem algum domínio. A Qualcomm estava a fazer progresso neste campo, mas acabou com o Snapdragon Satellite porque os smartphones Android não o usam.

Qualcomm acabou com o seu Snapdragon Satellite

A Qualcomm tem estado na frente no que toca a tecnologia para os smartphones. Abrange todas as áreas e tinha a ser preparado uma solução para os fabricantes poderem dar aos seus smartphones comunicação por satélite, com todo o hardware preparado e pronto a ser integrado.

Esta solução foi agora surpreendentemente cancelada, por isso deixa de estar acessível aos fabricantes. A Qualcomm e a Iridium anunciaram que o Snapdragon Satellite termina, mesmo após ter mostrado que funcionava de forma perfeita e garantindo a ajuda aos utilizadores.

Num comunicado publicado, a Iridium afirma que a razão pela qual a parceria está a chegar ao fim é surpreendente. Explica que acontece por decisão da Qualcomm e porque os smartphones Android ainda não utilizam a tecnologia necessária para se ligarem a satélites.

Comunicação satélite era fornecida pela Iridium

Esta tecnologia, criada em parceria entre a Qualcomm e a Iridium, teria permitido que smartphones Android estabelecessem conectividade limitada via satélite para enviar mensagens de emergência. No entanto, há quase um ano que o silêncio impera desde que a tecnologia foi anunciada.

O mais curioso é que há várias marcas Android a preparar smartphones que ou já anunciaram a presença desta novidade no campo da comunicação. Com a Qualcomm a terminar o Snapdragon Satellite, fica a dúvida se estas soluções são proprietárias ou fornecidas por outro fabricante.

Com este fim, o universo Android fica sem uma solução prática para a comunicação por satélite. As marcas vão certamente apostar neste campo e procurar soluções cada vez mais completas e complexas. Resta saber quem será o fabricante que fornecerá estas tecnologias e estas soluções.