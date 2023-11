Volkswagen: produção de carros elétricos parada por falta de motores

Com o mercado dos carros elétricos a crescer, as marcas precisam de adaptar a sua produção ao que os consumidores procuram. Não tem sido simples e a prova chega agora da Volkswagen, que parou a produção de carros elétricos por uma razão quase absurda, a falta de motores.

A Volkswagen tem um novo problema na sua jornada de veículos elétricos. A empresa anunciou uma interrupção temporária na produção de carros elétricos na sua fábrica de Zwickau, na Alemanha, atribuindo-a à escassez de motores elétricos. Esta notícia surge na sequência de uma paragem de produção semelhante na fábrica da Volkswagen em Dresden, no mês passado.

A fábrica de Zwickau, a maior unidade de produção de veículos elétricos da Volkswagen na Europa, desempenha um papel fundamental nos planos elétricos da empresa. Em 2018, a Volkswagen investiu quase 1,21 mil milhões de euros para transformar esta fábrica para a produção de modelos elétricos.

No entanto, a atual escassez de motores elétricos levou a uma pausa na produção de vários modelos, incluindo o Audi Q4 e-tron (e a sua variante Sportback ), bem como o Volkswagen ID.4 e ID.5. Por enquanto, os modelos VW ID.3 e Cupra Born permanecem inalterados.

Apesar destes desafios de produção, é essencial notar que as entregas de carros elétricos da Volkswagen aumentaram 45% nos primeiros nove meses do ano. No entanto, a empresa revelou uma queda significativa nas encomendas de EV na Europa, para 150.000, face aos 300.000 do ano passado.

É crucial encarar esta pausa da Volkswagen num contexto mais amplo do mercado de VE. Embora possam interpretar como um sinal de diminuição da procura de veículos elétricos, a realidade é mais fragmentada. Fatores como taxas de juro mais elevadas e as manobras da Tesla alteram o cenário, apresentando desafios e oportunidades para os fabricantes de automóveis.

À medida que a Volkswagen navega nestes problemas, o seu compromisso com a mobilidade elétrica permanece firme. A paralisação temporária da produção, embora seja um revés, faz parte de uma jornada mais ampla em direção a um futuro automóvel mais sustentável. Com novos modelos no horizonte e um investimento significativo em tecnologia elétrica, a Volkswagen preparar-se para recuperar a sua posição no mercado de carros elétricos.