A Tesla tem procurado criar automações nos seus carros, para facilitar a vida aos utilizadores. Com apps dedicadas, traz agora uma novidade importante para o iPhone e para os seus utilizadores. A partir de agora podem controlar os carros da Tesla com recurso à voz e usando a Siri.

Foi há poucos dias que a Tesla lançou mais uma versão da sua app dedicada ao iOS e ao iPhone. A marca colocou várias novidades nesta atualização, com uma delas a chamar à atenção de todos. Falamos da possibilidade de usar a Siri para controlar partes do carro.

Aceda aos controlos e à climatização do seu veículo a partir da aplicação Apple Atalhos

Esta é a descrição das novidades da versão 4.24.0 e deixa claro que o controlo disponível aumentou de forma muito grande. Com os atalhos os utilizadores podem criar as automatizações necessárias e assim abrir também a porta à Siri e à utilização da voz para controlar os Tesla.

A lista de atalhos que podem ser criados é grande e mostra como a Tesla quer dar a liberdade total aos utilizadores. Ainda que se foque na climatização e controlos, os utilizadores vão poder realizar muitas ações diretamente com a Siri no iPhone.

Modo de Defesa com Arma Biológica Modo acampamento Descongelar Modo Cachorro Preparar o veículo Definir o aquecedor do assento (posição do assento e nível de aquecimento) Definir temperatura (escolha a temperatura da climatização) Janelas de ventilação Definir volume Teste de Emissões Fechar todas as janelas Flashes Buzina Bloquear/desbloquear Abrir frente Porta de carga aberta/fechada Porta aberta/fechada (Modelo X) Abrir/Fechar mala traseira Modo Sentinela Definir limite de carga Iniciar/parar carregamento

Apesar de estarem disponíveis, estes comandos precisam de ser ativados na app Atalhos, na zona automação. Ao carregar no +, estas novas opções vão estar disponíveis.

Parece agora claro que cada vez mais os Tesla estão a mudar e a poderem ser controlados por voz. Estamos cada vez mais perto de nem sequer ter de tocar no carro para se deslocarmos do ponto A para o ponto B. Um dia bastará dizer "Hey Siri, leva-me a casa"!