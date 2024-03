Mais flexibilidade na UE: Apple anuncia possibilidade de descarregar apps de websites

Por forma a responder a uma série de exigências europeias, a Apple tem concretizado muitas alterações. Em mais uma flexibilização da sua abordagem, a empresa de Cupertino comunicou, agora, a possibilidade de descarregar aplicações diretamente de websites.

A Lei dos Mercados Digitais (em inglês, DMA) da União Europeia (UE) está a abanar as empresas, obrigando-as a reformular a sua abordagem. Uma das visadas tem sido a Apple, cujas alterações temos conhecido.

Na semana passada, fruto das exigências, a Apple lançou uma atualização, particularmente importante para os europeus, do seu software. Conforme vimos, os residentes na UE passaram a poder:

Instalar aplicações a partir de lojas de aplicações alternativas;

Instalar navegadores web com motores de navegadores alternativos;

Gerir o navegador web predefinido na primeira utilização do Safari;

Usar opções de pagamento alternativas para aplicações na App Store com o emblema de compras externas.

Agora, segundo avançado pelo MacRumors, a Apple anunciou que vai permitir que as lojas de aplicações de terceiros ofereçam aplicações apenas do seu próprio catálogo. Por exemplo, um estúdio de jogos pode criar uma loja de aplicações no iOS que ofereça exclusivamente os seus próprios jogos.

Ao direcionar os utilizadores para completarem uma transação no seu website, os programadores podem, agora, escolher como querem conceber as suas campanhas e ofertas. Os modelos da Apple para a configuração destas ligações a websites são, a partir de agora, opcionais.

UE forçou uma estreia no iOS da Apple

Em breve, os programadores poderão, também, distribuir aplicações diretamente a partir dos seus websites. Isto, desde que cumpram os critérios específicos da Apple:

Ser membro do Apple Developer Program há dois anos consecutivos ou mais;

Ter uma aplicação iOS com mais de um milhão de primeiras instalações, na UE, no ano anterior;

Compromisso de cumprir requisitos contínuos, como a publicação de políticas transparentes de recolha de dados.

Apesar da flexibilização, as aplicações distribuídas desta forma têm de cumprir os requisitos de autenticação da Apple, tal como todas as outras aplicações iOS, e só podem ser instaladas a partir de um domínio web registado no App Store Connect.

Os programadores autorizados terão acesso a APIs que facilitarão a distribuição de aplicações a partir da web, a integração com a funcionalidade do sistema, a cópia de segurança e o restauro, entre outros.

A distribuição via web ficará disponível, após uma atualização de software no final da primavera, permitindo, pela primeira vez no iOS, descarregar aplicações diretamente de um website.