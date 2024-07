Maior grupo parlamentar europeu quer rever a proibição dos motores de combustão

Após as eleições, aquele que é o maior grupo de deputados do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, parece apoiar a isenção dos e-fuels da proibição dos motores de combustão prevista para 2035.

O Partido Popular Europeu reuniu o maior número de votos entre os grupos do Parlamento, nas últimas eleições, agrupando 188 do total de 720 deputados. Este, que é o maior grupo de legisladores desta instituição da União Europeia (UE), vai tentar enfraquecer a eliminação progressiva dos automóveis com emissões de carbono prevista para 2035, segundo o rascunho de um documento.

Nos últimos dias, nas jornadas parlamentares do partido, que estão a ter lugar em Portugal, os deputados do Partido Popular Europeu têm discutido as prioridades políticas para o próximo mandato de cinco anos do Parlamento Europeu.

Num rascunho visto pela Reuters e citado pelo Automotive News Europe, uma das prioridades passa por "rever as regras de redução de CO2 para os novos automóveis e vans, de modo a permitir a utilização de combustíveis alternativos com emissões zero para além de 2035".

De facto, a Comissão Europeia já havia sugerido uma via legal para a venda de novos carros que funcionem com e-fuels, ou seja, combustíveis sintéticos que podem ser usados num carro com motor de combustão, em vez dos fósseis. Esta sugestão surgiu na sequência de uma exigência alemã.

O Partido Popular Europeu não especificou de que forma pretende alterar a política de CO2 dos automóveis, não sendo conhecidos pormenores oficiais. O documento acrescenta, contudo, que o grupo pretende "rever a proibição dos motores de combustão e desenvolver tecnologia de ponta para os motores de combustão".

Se esse enfraquecimento for bem-sucedido, as fabricantes de automóveis poderão continuar a vender carros com motores de combustão. Além disso, poderão criar uma geração de veículos para funcionar, apenas, com combustíveis certificados como neutros em termos de CO2 e equipados com tecnologia que impede o seu arranque quando abastecidos com gasolina ou gasóleo.