A Google parece ter recuperado o interesse no Wear OS como o companheiro ideal do Android. Este sistema dedicado ao smartwatch tem evoluído e recebido novidades. Uma descoberta agora mostra que em breve será possível usar um smartwatch com Wear OS para desbloquear um smartphone Android.

Não é novidade que a Google quer integrar os seus sistemas operativos, dando as funcionalidades similares ou colocando-os a controlarem-se mutuamente. Desta forma é possível retirar o máximo de cada e complementarem-se de forma única, algo que todos querem e esperam há muitos anos.

A mais recente novidade descoberta vem unir o Wear OS e o Android de uma forma muito mais próxima, aumentando ainda a segurança, quer dos utilizadores, quer dos dispositivos destes. Falamos da possibilidade de desbloquear um smartphone apenas com a proximidade de um smartwatch.

O que surgiu no X, antes conhecido como Twitter, é um vídeo onde todas as opções disponíveis estão presentes. Podemos ver a forma simples como é ativado e como poderá ser usado para garantir uma segurança importante, de forma natural e até esperada há muito por todos.

Seems like ready to roll.... just need a smart watch now... the black screen in recording is just password unlock. pic.twitter.com/WBDz6SaoE1 — AssembleDebug (@AssembleDebug) August 16, 2023

Na verdade, esta capacidade será um complemento a todos as restantes formas de autenticação e desbloqueio. Complementa a utilização da face ou da impressão digital, bastando que o smartwatch esteja presente, a uma distância muito curta.

Esta tecnologia e capacidade já tinha sido mostrada pela Google na CES deste ano. A gigante das pesquisas parece querer agora trazer para os seus equipamentos, e não só, para lhes dar e aos seus utilizadores ainda mais segurança.

A grande dúvida é mesmo a data em que esta novidade vai chegar aos smartphones Android e a qualquer smartwatch com Wear OS. Poderá ser uma das novidades do Android 14, já dentro de algumas semanas, ou, mais tarde, quando o Pixel 8 for revelado ao mundo.