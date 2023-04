A Google estará a poucos dias de revelar as primeiras versões púbicas do Android 14 e marcas como a Xiaomi preparam-se para tirar o máximo deste sistema. A fabricante terá já este sistema em testes e em breve poderá apresentar novidades com o novo Android 14 da Google.

Ainda estamos longe de poder ver tudo o que a Google tem preparado para o Android 14. A gigante das pesquisas já tem o seu sistema em testes e a ser avaliado nos seus smartphones. Dentro de dias, na I/O este dever ser revelado e aberto a mais smartphones.

Como tem acontecido nos últimos anos, a Xiaomi deverá ser um dos parceiros da Google que vai ter esta primeira versão disponível. Esta não será uma adaptação para a MIUI 15, mas sim uma versão limpa deste sistema, como os Pixel recebem.

Ainda assim, e do que já pode ser visto, a Xiaomi estará já a trabalhar com este sistema. A lista de equipamentos é ainda muito reduzida, mas contempla já vários smartphones e não só, com os tablets a terem também já uma presença.

Do que foi revelado, a lista é composta por Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro. Naturalmente que com o tempo a lista deverá ser alargada e o Android 14 e a MIUI 15 chegará a novos equipamentos da marca.

Importa lembrar que, como é normal na Xiaomi, a nova MIUI 15 deverá surgir depois de agosto, pouco tempo depois da Google lançar o Android 14. Só depois disso, algum tempo depois, é que esta nova versão deverá chegar à Europa e a outros mercados fora da China.

Apesar de estarmos ainda longe destas versões tomarem forma, é importante perceber o empenho da Xiaomi nestas novidades. Vão acelerar a sua passagem para os smartphones e assim garantir que esta não demora a ser uma realidade.